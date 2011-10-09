واکسن آنفلوانزا برای افراد از شش ماهگی قابل استفاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول مراقبت آنفلوانزای دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: واکسنهای آنفلوانزا انواع مختلفی دارند که نوع موجود درایران از نوع کشته شده ویروس آنفلوانزا و حاوی قطعات آن است و ساخت کمپانیهای مختلف خارجی هستند که معمولا برتری نسبت به هم ندارند.

بهنام هنرور افزود: توصیه می شود واکسن آنفلوانزا به صورت سالانه تزریق شود و تزریق آن نیز باید در کلینیک و یا مراکز درمانی و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

مسئول مراقبت آنفلوانزای دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: افرادی که سابقه حساسیت به تخم مرغ (سفیده یا زرده) دارند و یا اشخاصی که با تزریق قبلی واکسن آنفلوانزا دچار حساسیت شده اند و یا اینکه به تزریق آمپول جنتامایسین حساسیت نشان می دهند وهمچنین افرادی که سابقه ابتلا به بیماری گیلن باره دارند ، نباید نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.

هنرورگفت: اگر فرد دچار نشانه های سرماخوردگی و آنفلوانزا مانند تب، لرز، سرفه،‌ عطسه، آبریزش بینی و ... است تا بهبودی این نشانه ها نباید واکسن آنفلوانزا تزریق کند.

وی افزود: تزریق واکسن آنفلوانزا (نوع کشته شده) در زنان باردار، در هر زمان بارداری و به ویژه زنان باردار که حاملگی آنها مقارن با فصول سرد سال است لازم بوده و توصیه می شود و باید توجه شود که این واکسن برای مادر یا جنین وی فاقد عوارض است.

مسئول مراقبت آنفلوانزای دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: زنان باردار از افراد دارای اولویت در تزریق واکسن آنفلوانزا هستند.

وی گفت: اثر واکسن آنفلوانزا بعد از دو هفته از تزریق آن، در افرادی که سیستم ایمنی آنها طبیعی است شروع می شود و تا شش ماه تا یکسال ادامه دارد.

واکسنهای آنفلوانزا در حال حاضر در داروخانه های سطح شهر در سراسر استان موجود است.