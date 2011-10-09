  1. استانها
  2. فارس
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

هنرور:

واکسن آنفلوانزا برای افراد از شش ماهگی قابل استفاده است

واکسن آنفلوانزا برای افراد از شش ماهگی قابل استفاده است

شیراز - خبرگزاری مهر: هر نوع واکسن آنفلوانزا را باید باتوجه به بروشور و راهنمای کارخانه سازنده آن مصرف کرد اما نوع فعلی واکسنهای موجود در ایران از سن شش ماهگی به بالا قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول مراقبت آنفلوانزای دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: واکسنهای آنفلوانزا انواع مختلفی دارند که نوع موجود درایران از نوع کشته شده ویروس آنفلوانزا و حاوی قطعات آن است و ساخت کمپانیهای مختلف خارجی هستند که معمولا برتری نسبت به هم ندارند.

بهنام هنرور افزود: توصیه می شود واکسن آنفلوانزا به صورت سالانه تزریق شود و تزریق آن نیز باید در کلینیک و یا مراکز درمانی و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

مسئول مراقبت آنفلوانزای دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: افرادی که سابقه حساسیت به تخم مرغ (سفیده یا زرده) دارند و یا اشخاصی که با تزریق قبلی واکسن آنفلوانزا دچار حساسیت شده اند و یا اینکه به تزریق آمپول جنتامایسین حساسیت نشان می دهند وهمچنین افرادی که سابقه ابتلا به بیماری گیلن باره دارند ، نباید نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.

هنرورگفت: اگر فرد دچار نشانه های سرماخوردگی و آنفلوانزا مانند تب، لرز، سرفه،‌ عطسه، آبریزش بینی و ... است تا بهبودی این نشانه ها نباید واکسن آنفلوانزا تزریق کند.

وی افزود: تزریق واکسن آنفلوانزا (نوع کشته شده) در زنان باردار، در هر زمان بارداری و به ویژه زنان باردار که حاملگی آنها مقارن با فصول سرد سال است لازم بوده و توصیه می شود و باید توجه شود که این واکسن برای مادر یا جنین وی فاقد عوارض است.

مسئول مراقبت آنفلوانزای دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: زنان باردار از افراد دارای اولویت در تزریق واکسن آنفلوانزا هستند.

وی گفت: اثر واکسن آنفلوانزا بعد از دو هفته از تزریق آن، در افرادی که سیستم ایمنی آنها طبیعی است شروع می شود و تا شش ماه تا یکسال ادامه دارد.

واکسنهای آنفلوانزا در حال حاضر در داروخانه های سطح شهر در سراسر استان موجود است.

کد مطلب 1427703

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها