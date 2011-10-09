کاهش قیمت لوازم ارتوپدی در شش ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدرضا شاهمرادی در دهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و صنایع دارویی در شیراز گفت: با کنترل قیمت تجهیزات پزشکی به ویژه در لوازم ارتوپدی و هماهنگی بامعاونت درمان و سازمان مصرف کنندگان برای خرید تولیدات داخلی، در شش ماه گذشته شاهد افت قیمت در این زمینه بوده ایم.

وی افزود: تا یکسال آینده شاهد افتتاح پروژه های با تکنولوژی بالا در تجهیزات پزشکی خواهیم بود که فارس نیز باتوجه به پتانسیل پزشکی و صنعتی قابل توجهی که دارد امکان تولید این گونه تجهیزات پزشکی را نیز دارد.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اظهارداشت: با فعالیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه آمادگی داریم که بخشی از اختیارات خود را به این دانشگاه بدهیم که البته فعال عمل کردن در مورد ایجاد بازار خرید نیز از موارد مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شاهمرادی گفت: بهترین حمایت از تولیدات داخلی، خرید این تولیدات است که وزارت بهداشت با در اختیار داشتن حدود 70 درصد مراکز درمانی در کشور می تواند در این زمینه فعال عمل کرده و تجهیزات مورد نیاز خود را از تولید کنندگان داخلی تامین کنند.