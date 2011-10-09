پیش بینی اختلاس از سیستم بانکی کشور شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله یوسفیان ملا در جلسه بررسی مشکلات زیرساختهای شهرک صنعتی چهل شهید آمل، اختلاس های اخیر در کشور را اقدامی ناپسند در نظام بانکی کشور دانست و افزود: سال قبل در رسانه ها نسبت به برخی جابجایی وام های کلان در کشور به مسئولان هشدار داده شد که متاسفانه به حرف های بنده توجه نشد.

وی تمام نظام بانکی کشور را در اختلاس به وجود آمده مقصر دانست و ادامه داد: متاسفانه نظام فعلی بانکی کشور سبب اصلی اختلاس شده اما آقایان اکنون ادعا می کنند که تعدادی ازعوامل را دستگیر کردند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با بیان اینکه نظام فعلی بانکی کشور برخلاف نظر مقام معظم رهبری است و باید خانه تکانی اساسی در آن صورت گیرد، تصریح کرد: متاسفانه اکنون سیستم نظام بانکی کشور در اختیار مردم نیست.

یوسفیان ملا، سیستم بانکی کشور را به کم کاری در ارائه تسهیلات ضروری به مردم نیازمند که با وامهای یک تا پنج میلیون تومانی بسیاری از امورات زندگی آنان انجام می شود، متهم کرد و افزود: اکنون بسیاری ازمردم برای وام یک تا پنج میلیون تومانی، کفش آهنین پاره می کنند.

وی با تاکید براینکه دولت بانکها را با هدف خدمت رسانی و به عنوان پناهگاه اقتصادی مردم تاسیس کرده نه اینکه بانکها تجاری شود، تصریح کرد: این بانکها اکنون به فکر افزودن صفرها به سرمایه های خود هستند و از پناه دادن مردم عادی در این بانکها خبری نیست!

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیستم فعلی بانکی کشور، سیستمی است که می تواند برود مال مردم بخورد، اضافه کرد: کدام مفسد اقتصادی در کشور بوده که از مسیرقانونی بانکها عبور کرده باشد و مردم این را پذیرفتند که بانکهای ما در اختیارعده خاصی از افراد و در اختیار زر و زوراندوزان است.

یوسفیان‌ملا ادامه داد: تسهیلات کلانی که افراد به اسم تولید اشتغال از بانکها گرفتند در ضدیت با تولید و در مسیرغیر از ایجاد اشتغال در ساخت و سازهای مسکن و ویلاسازی های مناطق خوش آب و هوای کشور هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه هدایت تسهیلات چند 10 میلیاردی در سالهای 87 سبب افزایش 300 درصدی در بخش مسکن شده است و اکنون هم این افراد که به عنوان ملخ های اقتصادی جامعه هستند، به سمت بازار سکه جولان می دهند، تصریح کرد: وضعیت سکه به روزی رسیده که از حدود 300 هزار تومان به 600 هزار تومان افزایش یافته است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بر نظارت بیشتر در نظام بانکی کشور تاکید کرد و ادامه داد: صدور روزانه حدود 16هزار فقره چک بلامحل بلای جان خانواده ها شده و هر روز حدود 32 هزار نفر که صادرکننده و دریافت کننده چک های بلامحل هستند کار آنان به محاکم قضایی کشیده می شود.

یوسفیان ملا یادآورشد: امروز این نظام بانکی باید پاسخگوی افرادی باشد که ازهیچ به جایگاه و منزلتی رسیدند و به مردم و رسانه ها اعلام کنند که آیا واقعا حمایت از افراد خاص در سیستم بانکی نهادینه شده است یا جولان دادن آنان قطع شده است؟