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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۰:۳۸

امامزاده خبر داد:

افزایش کتب مرتبط با عفاف و حجاب در کتابخانه های مازندران

افزایش کتب مرتبط با عفاف و حجاب در کتابخانه های مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: به منظور تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، کتب مرتبط با عفاف و حجاب در سطح کتابخانه های عمومی استان افزایش خواهد یافت.

محمد اسماعیل امامزاده شامگاه شنبه در جریان بازدید از نمایشگاه پوشش نور و نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از تفاوت های فاحش این نمایشگاه نسبت به سال گذشته، برپایی آن در داخل شهر ساری، تعداد و تنوع غرقه های آن است.
 
وی افزود: به کمک رسانه ملی و مطبوعات می توان با تبلیغ نمایشگاه در سطح استان، برنامه ریزی برای بازدید دانش آموزان و اولیاء و مربیان مدارس دخترانه تعداد بازدیدکنندگان را افزایش داد تا به اهداف تعیین شده دست یافت.
 
امامزاده تصریح کرد: عفاف و حجاب تابلوی زیبای معرف سیمای انقلاب اسلامی بوده که هرچه در این زمینه کار شود ظرفیت آن همچنان باقی است.
 
مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: تمام کتابخانه های عمومی استان، مجهز به کتابهای عفاف و حجاب خواهد شد که در قالب یک بخش راه اندازی می شود.
 
امامزاده افزود: مراجعه کنندگان به کتاب خانه های عمومی می توانند با مراجعه به این بخش محصولات فرهنگی با این موضوع را یکجا در دسترس داشته باشند.

نمایشگاه پوشش نور و نجابت تا نوزدهم مهرماه در مصلی جمعه ساری آماده بازدید علاقه مندان است. 

کد مطلب 1427721

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