دولت تولیدکنندگان پوشاک اسلامی را حمایت کند

حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نور و نجابت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، خواستار تکرار برگزاری این گونه برنامه ها در سطح استان شد.



وی تنوع هنری و تعدد محصولات تولیدی در بخش حجاب در این نمایشگاه ملموس خواند.



شکریان ادامه داد: با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما، می توان اقشار مختلف جامعه از جمله دانش آموزان و دانشجویان را به بازدید از این نمایشگاه ترغیب کرد.



مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: یکی از دستاوردهای این نمایشگاه می تواند حمایت از تولید کنندگان این عرصه در استان باشد.



وی افزود: سازمان و حج وزیارت و آموزش و پرورش باید زمینه حمایت از تولیدکنندگان لباس های احرام و دانش آموزان فراهم آورند.



شکریان، حجاب و عفاف را امری ضروری برای استحکام بنیانهای فکری بشریت دانست و گفت: حجاب مایه سربلندی و افتخار جامعه است‌.

