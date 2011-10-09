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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۴

شکریان:

دولت تولیدکنندگان پوشاک اسلامی را حمایت کند

دولت تولیدکنندگان پوشاک اسلامی را حمایت کند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خواستار حمایت و کمک بیشتر دولت به تولید کنندگان پوشاک اسلامی شد.

حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نور و نجابت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، خواستار تکرار برگزاری این گونه برنامه ها در سطح استان شد.
 
وی تنوع هنری و تعدد محصولات تولیدی در بخش حجاب در این نمایشگاه ملموس خواند.
 
شکریان ادامه داد: با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما، می توان اقشار مختلف جامعه از جمله دانش آموزان و دانشجویان را به بازدید از این نمایشگاه ترغیب کرد.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: یکی از دستاوردهای این نمایشگاه می تواند حمایت از تولید کنندگان این عرصه در استان باشد.
 
وی افزود: سازمان و حج وزیارت و آموزش و پرورش باید زمینه حمایت از تولیدکنندگان لباس های احرام و دانش آموزان فراهم آورند.
 
شکریان، حجاب و عفاف را امری ضروری برای استحکام بنیانهای فکری بشریت دانست و گفت: حجاب مایه سربلندی و افتخار جامعه است‌.
 

کد مطلب 1427722

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