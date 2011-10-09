غرفه پاسخگویی به سئوالات شرعی در نمایشگاه عفاف مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غرفه پاسخگویی به سئوالات دینی در نمایشگاه پوشش نور و نجابت یکی از مهم ترین بخش های جانبی این نمایشگاه است.

مریم ساداتیان، مسئول غرفه پاسخگویی به شبهات دینی در نمایشگاه پوشش نور و نجابت اظهار داشت: غرفه پاسخگویی به مسائل شرعی در بخش احکام، شبهات دینی و مشاوره خانواده فعالیت خود را از ابتدای نمایشگاه آغاز کرده است.

وی ادامه داد: در این غرفه از مبلغان مدرسه علمیه حضرت نرجس(س) ساری جهت پاسخگویی به سئوالات دینی افراد استفاده می شود.

مسئول غرفه پاسخگویی به شبهات دینی در نمایشگاه پوشش نور و نجابت، از استقبال گسترده بازدید کنندگان از بخش پاسخگویی به سئوالات دینی دومین نمایشگاه پوشش نور و نجابت خبر داد و افزود: در این غرفه به مهم ترین سئوالات مراجعه کنندگان در بخش های احکام و شبهات پاسخ داده شد.

ساداتیان با بیان اینکه تبلیغ دین مبین اسلام در شرایطی که دشمنان همه توان خود را برای ضربه زدن به اسلام به کار گرفته اند، کار بسیار سختی است، تصریح کرد: امروز دشمنان اسلام همه توان خود را برای ضربه زدن به ارزش های دینی واسلامی به گرفتند.

وی، شبهه افکنی را یکی دیگر از تلاشهای مذبوحانه دشمنان دانست و ادامه داد: دشمن هر روز شبهه جدیدی را در مباحث اعتقادی، فرهنگی و حتی سیاسی ترویج می کند که باید این شبهات پاسخ داده شود.

ساداتیان با بیان اینکه مبلغان دینی در عرصه پاسخگویی به شبهات وظیفه و رسالت بسیار سنگینی را برعهده دارند، گفت: یک مبلغ باید با حضور بیشتر درجامعه پاسخگوی این شبهات باشد.

وی، افزایش توان علمی مبلغان به منظور پاسخگویی به شبهات دینی را ضروری دانست و افزود: امروز شبهات سنگینی علیه اعتقادات دینی ما از سوی دشمن طرح می شود که مبلغان باید به شیوه ای علمی به آنها پاسخ گوید.

مسئول غرفه پاسخگویی به شبهات دینی در نمایشگاه پوشش نور و نجابت، تجهیز مبلغان دینی به ابزار مناسب تبلیغی را ضروری دانست و گفت: یک مبلغ دین باید ضمن مخاطب‌شناسی نسبت به ترویج آسان تبلیغ گام های اساسی بردارند.

ساداتیان با ابراز نگرانی از گسترش جلسات خانگی در سطح کشور، این گونه جلسات را آفتی برای ترویج صحیح مبانی دینی در جامعه دانست و افزود: متأسفانه برخی از افراد که خود را مبلغ دینی معرفی می کنند با حضور در این جلسات پاسخ نادرستی به مسائل می دهند و زمینه ایجاد شبهه در ذهن مخاطب را فراهم می کنند.

وی، بهره گیری از فارغ التحصیلان زن حوزوی برای پاسخگویی به سئوالات و شبهات دینی در سطح جامعه را ضروری دانست و گفت: امروز باید از توان علمی و تبلیغی مبلغان تحصیل کرده بیشتر در فعالیت های دینی و رهنگی بهره گیریم.