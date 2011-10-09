آماده حضور در مسابقات جهانی کاراته هستیم/ امیدوارم سربلند به ایران بازگردیم

علی کتیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: چهارشنبه شب تهران را به مقصد کوالالامپور ترک کرده و از روز پنجشنبه تمرینات خود را در شهر کوالالامپور پیگیری کردیم.

وی افزود: تا کنون چهار جلسه تمرین را پشت سرگذاشته و همین تمرینات باعث شد تا مشکل اختلاف ساعت با تهران برای تنظیم زمان استراحت و همچنین هماهنگی با آب و هوا رفع شود.

سرمربی تیم کاراته جوانان و امید ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: تا روز سه شنبه در کوالالامپور تمرین می کنیم و سپس راهی "مالگا" محل برگزاری مسابقات خواهیم شد تا مراحل ثبت نام و حضور در مسابقات را انجام دهیم.

کتیرایی به وضعیت نفرات تیم اشاره کرد و افزود: همه اعضای تیم در سلامت کامل به سر برده و بدون آسیب دیدگی و با انگیزه بالا مراحل پایانی تمرینات را پشت سر گذاشته و مترصد شروع مسابقات هستند.

وی در پایان گفت: مسابقات جهانی از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد و امیدوارم اعضای تیم متناسب با تمرینات و زحماتی که در طول چند ماه گذشته پشت سر گذاشته‌اند، نتیجه بگیرند و سربلند به ایران بازگردیم.

قابل ذکر است هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان طی روزهای 21 تا 24 مهرماه در مالزی برگزار خواهد شد.