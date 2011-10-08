ه گزارش خبرنگار مهر، ماهواره "نوید" اولین ماهواره 100 درصد بومی کشور است که نمونه مهندسی آن در سال 88 و در کمتر از 5 ماه ساخته شد و نمونه پروازی آن نیز هم اکنون در مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت طراحی و ساخته شده است.

این ماهواره که قراراست درسال جاری توسط ماهواره بر داخلی سفیر1B به فضا پرتاب شود هم اکنون آماده تحویل به سازمان صنایع هوافضا است و به مناسبت هفته جهانی فضا در هفته جاری برای تست نهایی به این سازمان تحویل داده می شود.

چنانچه این ماهواره آزمایشات پیش پروازی خود را با موفقیت به اتمام برساند، امسال توسط ماهواره بر سفیر 1B پرتاب می شود و در مدار جای می گیرد.

این ماهواره کوچک که در ساخت آن از استاندارد جهانی ECSS تبعیت شده است با 50 کیلوگرم وزن و طول عمر مداری 2 ماهه ، ماموریت عکس برداری در ارتفاع هزار کیلومتری از سطح زمین را به عهده دارد.