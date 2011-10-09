آینده کشتی آزاد قم امیدوار کننده است

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتی در سطح بالا و بسیار زیبا بین آزادکاران مدعی در پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی کشور مشاهده شد و عملکرد کشتی گیران قم سبب شد تا نسبت به آینده کشتی آزاد قم بیشتر امیدوار شویم.



وی افزود: حضور در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور تأثیر زیادی در معرفی توانمندی کشتی‌گیران مستعد استان قم خواهد داشت، امسال سطح برگزاری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور از نظر کمی و فنی نسبت به گذشته پیشرفت بیشتری داشت.



رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: آینده کشتی قم با توجه به بهر‌ه‌گیری از استعدادهای توانمند و فراوان درخشان خواهد بود و مطمئنا با ظرفیت بسیار خوبی که تک تک اعضای تیم دارند و کادر فنی جوان تیم، می‌توانیم در کشتی آزاد نیز همانند رشته فرنگی پیشرفت کنیم.



حلوایی عنوان کرد: قم با تکیه بر توانمندی کشتی‌گیران خوب خود در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور حضور یافت و در این مسابقات در چند وزن شاهد حضور کشتی گیران قم در جمع هشت نفر برتر کشور بودیم که این نشان از تلاش کشتی گیران قمی برای کسب موفقیت در این رقابت ها بود.



وی یاد آور شد: در پایان رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور بزرگداشت دهه کرامت که در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد تیم هیئت کشتی قم توانست یک عنوان ششمی در وزن 60 کیلوگرم توسط روح الله نعمتیان و جایگاه دهم رده بندی تیمی را به دست بیاورد.



رئیس هیئت کشتی استان قم بیان داشت: کسب رتبه دهم کشور در بین تمام استان های شرکت کننده در این رقابت ها که با شرکت 234 کشتی گیر از 31 استان و در قالب 34 تیم طی هشت دور و با انجام 263 کشتی برگزار شد، عملکرد بسیار خوبی برای کشتی آزاد قم به شمار می رود.



وی افزود: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور با توجه به اینکه نفرات اول تا سوم آن به پیکارهای انتخابی کشتی آزاد جام بین المللی تختی راه می‌یافتند، از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود و کشتی گیران مطرحی در آن حضور داشتند.



حلوایی اضافه کرد: این مسابقات در اوزان، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم برگزار شد و تیم کشتی آزاد قم با کسب 13 امتیاز بعد از تیم های خراسان رضوی، تهران، مازندران، همدان، توابع تهران، زنجان، البرز، آذربایجان شرقی و کرمانشاه در مکان دهم رده بندی ایستاد.



وی در ادامه درباره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور که قرار است به میزبانی هیئت کشتی استان قم برگزار شود، اظهار داشت: در این مسابقات که چهارم تا ششم آبان در قم برگزار می شود، هیئت کشتی قم با دو تیم کامل در این مسابقات شرکت خواهد کرد.