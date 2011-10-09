به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی، عصر جمعه در دیدار با برخی از صنعگران قم در شهرک شکوهیه، افزود: اگر طرح ملی هدفمند کردن یارانهها به هدف خود که همان بهره وری در انرژی و ترمیم اقتصادی است نرسد، سبب تعطیلی کارخانهها میشود.
وی با تأکید بر اینکه با تریبون و تبصره و بخشنامه، اشتغال زایی صورت نمیگیرد، گفت: وقتی رونق اقتصادی نباشد و صنعتگر دنبال مشکلات روزمره و پاسخگویی مداوم به ادارات مختلف باشد، مگر میشود تولید شغل و توسعه انجام شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه باید رفتار خود را با صنعتگران اصلاح کنیم، بیان داشت: گاهی احساس میکنم نگاه مدیران اداری به صنعتگران درست و عادلانه نیست و در حق آنها اجحاف میشود.
وی افزود: راه توسعه و اشتغال زایی تنها با تعامل درست و رفتار مهربانانه با صنعتگران میسر میشود.
لاریجانی با تاکید بر اینکه نباید اشتباهات صنعتگران در معادلات اقتصادی را بزرگ نمایی کنیم، ادامه داد: زمانی پیش میآید که یک صنعتگر در مدیریت امور خود دچار اشتباه میشود. نباید این اشتباه را چماق کنیم و با ایجاد بروکراسیهای متفاوت یاس و ناامیدی ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی تولید در شأن قم نیست، اظهار داشت: قم یک شهر خوش مسیر است که در مجاورت استان تهران قرار دارد باید رونق اقتصادی و گردش تولید فعالی داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه از ظرفیتهای جغرافیایی و فرهنگی قم به نفع تولید استفاده نمیشود، افزود: اکنون صاحبان اصناف و صنایع استان درگیر مسائل ریز و درشتی هستند که بعضا برخی از این مشکلات با یک پیگیری ساده قابل رفع و رجوع است.
وی ازمیزان فعالیت و خط تولید شهرک صنعتی شکوهیه ابراز نارضایتی کرد و گفت: با توجه به پتانسیل و خطوط تولید متنوعی که در این شهرک وجود دارد، باید بهره وری و منفعت اقتصادی بیشتری نصیب استان شود.
دکتر لاریجانی با اشاره به صحبتهای یکی از تولید کنندگان که مدعی بود اختلاس اخیر شبکه بانکی کشور را مختل کرده است، گفت: اختلاس اخیر یک بار منفی سنگین در چرخه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بوجود آورد. اما شبکه بانکی نباید به این بهانه حیات اقتصادی و چرخه تولید صنعتگران را تعطیل کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار تعامل بیشتر مسئولان با صنعتگران استان شد و گفت: حالا که مسئله ادغام سازمان صنایع و بازرگانی در قم اتفاق افتاده و مدیر آن مشخص شده باید صنعت و بازرگانی قم جهت و مسیر خود را پیدا کند و از ظرفیتهای قانونی صنعت و معدن که مهجور مانده استفاده بهینهای در جهت منافع صنعتگران شود.
شایان ذکراست، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این دیدار از مراحل تکمیل و فعالیت تصفیهخانه شرکت شهرکهای صنعتی، بازدید کرد و با برخی از فعالان صنعت در قم در خصوص مشکلاتشان گفتگو کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه برخی از بحرانهای ناشی از هدفمندی یارانهها روی دوش صنعتگران سنگینی میکند که موجب تعطیلی کارخانهها میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی، عصر جمعه در دیدار با برخی از صنعگران قم در شهرک شکوهیه، افزود: اگر طرح ملی هدفمند کردن یارانهها به هدف خود که همان بهره وری در انرژی و ترمیم اقتصادی است نرسد، سبب تعطیلی کارخانهها میشود.
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