به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی، عصر جمعه در دیدار با برخی از صنعگران قم در شهرک شکوهیه، افزود: اگر طرح ملی هدفمند کردن یارانه‌ها به هدف خود که‌‌ همان بهره وری در انرژی و ترمیم اقتصادی است نرسد، سبب تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود.



وی با تأکید بر اینکه با تریبون و تبصره و بخشنامه، اشتغال زایی صورت نمی‌گیرد، گفت: وقتی رونق اقتصادی نباشد و صنعتگر دنبال مشکلات روزمره و پاسخگویی مداوم به ادارات مختلف باشد، مگر می‌شود تولید شغل و توسعه انجام شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه باید رفتار خود را با صنعتگران اصلاح کنیم، بیان داشت: گاهی احساس می‌کنم نگاه مدیران اداری به صنعتگران درست و عادلانه نیست و در حق آنها اجحاف می‌شود.



وی افزود: راه توسعه و اشتغال زایی تنها با تعامل درست و رفتار مهربانانه با صنعتگران میسر می‌شود.



لاریجانی با تاکید بر اینکه نباید اشتباهات صنعتگران در معادلات اقتصادی را بزرگ نمایی کنیم، ادامه داد: زمانی پیش می‌آید که یک صنعتگر در مدیریت امور خود دچار اشتباه می‌شود. نباید این اشتباه را چماق کنیم و با ایجاد بروکراسی‌های متفاوت یاس و نا‌امیدی ایجاد کنیم.



وی با بیان اینکه وضعیت کنونی تولید در شأن قم نیست، اظهار داشت: قم یک شهر خوش مسیر است که در مجاورت استان تهران قرار دارد باید رونق اقتصادی و گردش تولید فعالی داشته باشد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه از ظرفیت‌های جغرافیایی و فرهنگی قم به نفع تولید استفاده نمی‌شود، افزود: اکنون صاحبان اصناف و صنایع استان درگیر مسائل ریز و درشتی هستند که بعضا برخی از این مشکلات با یک پی‌گیری ساده قابل رفع و رجوع است.



وی ازمیزان فعالیت و خط تولید شهرک صنعتی شکوهیه ابراز نارضایتی کرد و گفت: با توجه به پتانسیل و خطوط تولید متنوعی که در این شهرک وجود دارد، باید بهره وری و منفعت اقتصادی بیشتری نصیب استان شود.



دکتر لاریجانی با اشاره به صحبت‌های یکی از تولید کنندگان که مدعی بود اختلاس اخیر شبکه بانکی کشور را مختل کرده است، گفت: اختلاس اخیر یک بار منفی سنگین در چرخه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بوجود آورد. اما شبکه بانکی نباید به این بهانه حیات اقتصادی و چرخه تولید صنعتگران را تعطیل کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار تعامل بیشتر مسئولان با صنعتگران استان شد و گفت: حالا که مسئله ادغام سازمان صنایع و بازرگانی در قم اتفاق افتاده و مدیر آن مشخص شده باید صنعت و بازرگانی قم جهت و مسیر خود را پیدا کند و از ظرفیت‌های قانونی صنعت و معدن که مهجور مانده استفاده بهینه‌ای در جهت منافع صنعتگران شود.



شایان ذکراست، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این دیدار از مراحل تکمیل و فعالیت تصفیه‌خانه شرکت شهرک‌های صنعتی، بازدید کرد و با برخی از فعالان صنعت در قم در خصوص مشکلاتشان گفتگو کرد.