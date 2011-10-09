محمد حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که همه گلزارهای شهدای استان قم ساماندهی می شود، تصریح کرد: در استان قم 70 گلزار شهدا وجود دارد که تا کنون کار ساماندهی 27 گلزار شهری و روستایی به پایان رسیده است.

وی یادآور شد: ساماندهی 5 گلزار شهید در دست انجام و کار ساماندهی 38 گلزار تا کنون آغاز نشده است.



ساماندهی گلزارهای روستایی استان 1.5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد



جعفری با بیان این که پیش بینی می شود ساماندهی گلزارهای شهدا در روستاهای استان 1.5 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد، بیان داشت: در آخرین جلسه کارگروه ساماندهی گلزارهای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان، استاندار قول داده است تا طی سال های 90 و 91 اعتبارات آنها تامین و کار ساماندهی تمام گلزارهای استان به پایان برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گلزارهای شهدا در شهر قم اشاره کرد و گفت: ما در شهر قم سه گلزار شهدا به نام های علی بن جعفر(ع)، سوم خرداد و شیخان را داریم.



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید استان قم افزود: طرح ساماندهی گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) با حدود 3 هزار شهید مدفون در آن تقریبا رو به اتمام و برای اجرا آماده است که برآورد هزینه آن با احتساب فضاهای جانبی 45 میلیارد تومان است.



وی یادآور شد: تنها ساماندهی خود گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) بدون فضاهای جانبی 15 میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت، که انتظار داریم اعتبار ساماندهی این گلزار در بودجه های کلان استان و در سفرهای استانی هیئت دولت دیده شود.

جعفری همچنین با اشاره به طرح ساماندهی گلزار شهدای سوم خرداد، اظهار داشت: تا کنون برای ساماندهی این گلزار که 60 شهید عملیات آزادسازی خرمشهر مدفون هستند، یک میلیارد تومان هزینه شده و تنها قسمتی از کار کاشی کاری معرق آن مانده است.



گلزار شهدای سوم خرداد مکان مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت



وی با اشاره به ویژگی های طرح ساماندهی این گلزار بیان داشت: این گلزار در هسته مرکزی شهر و محل تردد زائران واقع شده و به همین دلیل می تواند مکان مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد به علاوه در این طرح مکانی برای به نمایش گذاشتن آثار شهدا و برگزاری مراسم های مذهبی و فرهنگی دیده شده است.

کار ساماندهی گلزار شهدای شیخان بر عهده آستانه حرم مطهر است



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید استان قم در ادامه با اشاره به طرح ساماندهی گلزار شهدای شیخان، یادآور شد: این گلزار در مسیر طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) واقع شده و به همین دلیل نیز کار ساماندهی گلزار و فضای اطراف آن با آستانه مقدسه حرم مطهر است.

