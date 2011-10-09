اجرای طرح همگام با قرآن در 400 مدرسه قم

مجیده ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فراگیری آموزه‌های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی افراد اظهار داشت: بدون شک یادگیری از دوران کودکی می تواند تاثیرات بیشتری را در کودکان و نوجوانان ما ایجاد کند.



وی تصریح کرد: این که وزارت آموزش و پرورش، فراگیری قرآن را از سال سوم دبستان به اول دبستان تغییر داده گواه این مطلب است تا همزمان با آموختن الفبای زبان فارسی در الفبای قرآن، قصه‌ها و سروده‌های قرآنی نیز اثرات عمیق قرآن به صورت جدی تر تحقق یابد.



امسال، 18 هزار و 500 دانش آموز کلاس اولی در قم قرآن آموزی را آغاز می کنند



ملایی با اشاره به آغاز قرآن آموزی از سال اول ابتدایی، اظهار داشت: امسال در سال تحصیلی جدید برای بیش از 18 هزار و 500 دانش آموز کلاس اولی در قم با حضور مسئولان و اولیای آنها جشن قرآن آموزی برگزار شد.



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم افزود: تدریس قرآن در پایه اول ابتدایی به منظور آشنایی و انس بیشتر دانش آموزان با قرآن کریم و نهادینه کردن قرآن در مسائل زندگی آنان می‌باشد که دانش آموزان علاوه بر آموزش روخوانی، صوت زیبای قرآن را می‌شنوند و با برخی آداب گوش دادن و خواندن قرآن آشنا می شوند و از شنیدن داستان‌های زیبا و پر معنای قرآن لذت می‌برند.



وی در ادامه با اشاره به رویکرد قرآنی در آموزش و پرورش اظهار داشت: در راستای اهداف قرآنی آموزش‌ و پرورش امسال طرح همگام با قرآن در 400 مدرسه در سطح استان برگزار می‌شود تا معلمان استان در مقاطع و رشته‌های درسی مختلف بتوانند در تمام کلاس از فیض معنوی قرآن برخوردار شوند.



فعالیت 306 مدرسه قرآنی در قم



ملایی در ادامه از 2 برابرشدن مدارس قرآنی در سطح استان خبر داد و گفت: در سال گذشته 153 مدرسه قرآن در سطح استان فعال بوده که با توجه به استقبال والدین و دانش آموزان و توجه آموزش و پرورش به قرآن آموزی در مدارس، این تعداد به 306 مدرسه افزایش یافت.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرآن راه گشای تمامی بر نامه های ما در مسیر زندگی است یادآور شد: در ظلمات سرزمین های زمین، سراپرده ای از نور در دستان ماست و ما باید برای رهایی از این تاریکی ها به آن تمسک جوئیم و بر آن پیام های آسمانی جاویدان و ثقلین پاک و مطهر پناه ببریم.



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم افزود: قرآن نوری است که به فرمایش امیرمومنان (ع) خاموشی ندارد، ستونی است که خرابی ندارد، شفا دهنده ی بیماری ها و حق و قدرتی است که یاورانش مغلوب نمی شوند، معدن ایمان و چشمه دانش و دریای علم است، پس باید آن را به عنوان دریای بیکران الهی در خود و فرزندانمان عجین کنیم.



وی ادامه داد: در قبال این امانت الهی و قرآنی که شروعش با دانایی و خاتمه اش با رهایی است ما وظیفه داریم پیام و مفاهیم زیبای آن را از ابتدای تحصیل در دانش آموزان نهادینه کنیم تا ضمن عمق بخشیدن این مطالب در دانش آموزان در این دوره حساس زمان اهتمام به آموزش نیز بر اساس منویات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب شایسته تر دنبال گردد.

