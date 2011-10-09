جشن "وصال عشق" در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن وصال عشق شامگاه شنبه با حضور مسئولان در سالن استقلال کرج واقع در چهارراه طالقانی برگزار شد.

این جشن به مناسبت قرار گرفتن در سالروز ولادت امام رضا (ع) برگزار شد و تعداد قابل توجهی از هیئتهای مذهبی دانش آموزی استان البرز در آن شرکت داشتند.

جشن شب گذشته، هشتمین جشن "وصال عشق" در کرج بود ضمن اینکه این جشن به مناسبت ولادت امام رضا (ع) در کرج برگزار می شود.

جشن یادشده شامل بخشهای مختلف از جمله سخنرانی و مداحی بود و برای آقایان و خانمها برگزار شد.

جشن وصال عشق با همکاری بخشهای ذیربط مربوطه از جمله هیئتهای مذهبی دانش آموزی و موسسه فرهنگی دینی نور معرفت کرج برگزار شد.

دانش آموزان عضو این هیئتها دانش آموزان سوم راهنمایی تا دوم دبیرستان هستند و در مناطق مختلف استان تحصیل می کنند.