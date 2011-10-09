شرکت 33 هیئت مذهبی دانش آموزی در جشن "وصال عشق" کرج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محترمی شامگاه شنبه در جشن وصال عشق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشن وصال عشق با همکاری بخشهای ذیربط مربوطه از جمله هیئتهای مذهبی دانش آموزی و موسسه فرهنگی دینی نور معرفت کرج برگزار شده است.

وی ادامه داد: دانش آموزان عضو این هیئتها دانش آموزان سوم راهنمایی تا دوم دبیرستان هستند و در مناطق مختلف استان البرز تحصیل می کنند.

مسئول روابط عمومی موسسه فرهنگی دینی نور معرفت گفت: جشن یادشده همه ساله برگزار می شود و امسال شاهد هشتمین بار برگزاری آن بوده ایم.

محترمی یادآور شد: محور جشن امشب "امام رضا (ع) است و این جشن به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت امام رضا (ع) برپا شده است.

هیئتها در یک هیئت مرکزی به نام "هیئت الرضا" جمع شده اند

مسئول برگزاری جشن وصال عشق در کرج بیان کرد: همانگونه که گفته شد، 33 هیئت دانش آموزی در برگزاری این جشن همکاری داشته اند ضمن اینکه این هیئتها در خصوص جشن یادشده در یک هیئت مرکزی به نام "هیئت الرضا" جمع شده اند.

وی افزود: به این ترتیب، اعضای 33 هیئت یادشده در مراسم سالروز ولادت امام رضا (ع) دور هم جمع می شوند و مراسم با همکاری آنها برگزار می شود.

جشن وصال عشق شامگاه شنبه با حضور مسئولان در سالن استقلال کرج واقع در چهارراه طالقانی برگزار شد.