کاهش مشکلات فرهنگی در کشور نیازمند ارتقای کمی و کیفی تلاشهای دستگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن کردمیهن شامگاه شنبه در جشن وصال عشق در سالن استقلال کرج افزود: لازم است آهنگ و سرعت انجام فعالیتهای فرهنگی در کشور افزایش یابد و توجه به این امر ضرورت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: سرعت کنونی در خصوص انجام فعالیتهای فرهنگی کافی نیست و نیازمند افزایش است که این امر باید به بهترین نحو صورت گیرد.

رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی دینی نور معرفت کرج اضافه کرد: البته صرف افزایش کمی در این زمینه کافی نیست و باید شرایط به گونه ای باشد که ما را به نتیجه مطلوب برساند.

سرعت کنونی جبران نارسایی ها کافی نیست

کردمیهن افزود: اگر بخشهای ذیربط از جمله دستگاه های فرهنگی و رسانه ها بخواهند با سرعت و آهنگ کنونی، نارسایی های خود را جبران کنند، باز هم کافی نیست و این سرعت باید افزایش یابد.

وی یادآور شد: حتی اگر مجموعه تلاشهای دستگاه های فرهنگی را کنار هم بگذاریم، اگر سرعت انجام فعالیتها افزایش نیابد، این مجموعه تلاشها به اندازه کافی نتیجه بخش نخواهد بود.

جشن وصال عشق شامگاه شنبه با حضور مسئولان در سالن استقلال کرج واقع در چهارراه طالقانی برگزار شد.