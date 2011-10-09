خشکسالی 200 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان استان مرکزی وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تداوم خشکسالی تا پایان سال جاری پیش بینی می شود ین رقم همچنان افزایش یابد.

وی کاهش 28 درصدی میزان بارندگی استان در سال 90 را یکی از علل وقوع خشکسالی عنوان کرد و گفت: میزان بارندگی استان مرکزی در سال جاری 183 میلی متر بوده که این میزان در مقایسه با سال گذشته 28 درصد کاهش داشته است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به کاهش میزان تولیدات کشاورزی در شهرستان های درگیر خشکسالی بیان داشت: وقوع خشکسالی در شهرستان خمین میزان تولید گندم این شهرستان را از 90 هزار تن در سال گذشته به 30 هزار تن در سال جاری کاهش داده است.

برداشت آب از سفره های زیر زمینی استان مرکزی بیشتر از حجم آب سد دز است

وی با اشاره به برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیر زمینی در استان مرکزی بیان داشت: در استان مرکزی سالانه 4.3 میلیارد متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی برداشت می شود این در حالیست که حجم کل آب پشت سد دز یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی افزود: برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی شرایطی را به وجود آورده که عقبه اش خشکسالی است.

خسارت 2.6 میلیارد تومانی خشکسالی به استان مرکزی در 3 سال اخیر

بازوند در بخش دیگر سخنان خود از خسارت 2.6 میلیارد تومانی خشکسالی طی 3 سال اخیر در استان مرکزی خبر داد و گفت: علت اصلی وقوع خشکسالی در کشور و به طبع آن در استان مرکزی قرار گرفتن بر روی کمربند خشک کره زمین است.

وی ادامه داد: عدم سرمایه گذاری لازم برای مهار آبهای سطحی، برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، پراکنش نامناسب بارندگی و عدم استفاده صحیح از منابع آبی عمده ترین دلایل وقوع خشکسالی در کشور و استان مرکزی است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی با بیان این که بیش از 65 درصد کشور ما در ناحیه خشک قرار دارد یادآور شد: برداشت بی رویه از سفره های آب زیر زمینی باعث شده تا در 30 سال اخیر 30 درصد به وسعت بیابانهای کشور افزوده شود.

48 میلیارد تومان اعتبارات خشکسالی به استان مرکزی ابلاغ شد

بازوند در ادامه از تخصیص 48 میلیارد تومان اعتبارات خشکسالی استان مرکزی در سال جاری خبر داد و گفت: از مجموع این اعتبارات 28 میلیارد تومان به بخش کشاورزی و 20 میلیارد تومان به اداره کل مدیریت بحران استانداری مرکزی اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی موظف به هزینه کرد 20 میلیارد تومان از مجموع 28 میلیارد تومان اعتبار خشکسالی خود در بخش آبیاری تحت فشار است.