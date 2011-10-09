بستن مرزها اقتصاد خوزستان را نابود می کند

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسته شدن مرزهای استان خوزستان بر روی اتباع ایرانی و جلوگیری از مبادلات کالا بسیار ناعادلانه و تبعیض آمیز است، افزود: هم اکنون ورود و خروج اتباع ایرانی و مبادلات کالا در همه مرزهای کشور به خوبی صورت میگیرد، اما متاسفانه این امر در مرزهای استان خوزستان بهویژه مرزهای شلمچه و چزابه انجام نمیگیرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون با صدور کارت محلی همه اتباع ایرانی و عراقی می توانند تا عمق ۴۰ کیلومتری مرزهای همدیگر تردد کنند، گفت: این در حالی است که مردم استان خوزستان با وجود داشتن گذرنامه های رسمی قادر به عبور و مرور در مرز میان ایران و عراق نیستند.
مطور زاده با بیان این که جلوگیری از عبور و مرور اتباع ایرانی و مبادلات کالا از مرزهای مشترک ایران و عراق موجب نارضایتی مردم شده است٬ عنوان کرد: بیشتر اعتراض مردم به علت وجود تبعیض میان استانها و عدم اقدام مناسب از سوی دولت است.
مطورزاده با بیان اینکه دولت در جلوگیری از مبالات کالا در مرزهای استان خوزستان نقش به سزایی را ایفا میکند، افزود: دولت به علت نبود استانداردهای لازم کالا و حمایت از تولیدهای داخلی از مبادلات کالا جلوگیری کرده است.
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