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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۰۴

مطورزاده:

بستن مرزها اقتصاد خوزستان را نابود می کند

بستن مرزها اقتصاد خوزستان را نابود می کند

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خرمشهر در مجلس، بستن مرزهای استان خوزستان و جلوگیری از انجام مبادلات بازرگانی را باعث نابودی بخشی از اقتصاد خوزستان دانست.

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسته شدن مرزهای استان خوزستان بر روی اتباع ایرانی و جلوگیری از مبادلات کالا بسیار ناعادلانه و تبعیض آمیز است، افزود: هم اکنون ورود و خروج اتباع ایرانی و مبادلات کالا در همه مرزهای کشور به خوبی صورت می‌گیرد، اما متاسفانه این امر در مرزهای استان خوزستان به‌ویژه مرزهای شلمچه و چزابه انجام نمی‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه هم اکنون با صدور کارت محلی همه اتباع ایرانی و عراقی می توانند تا عمق ۴۰ کیلومتری مرزهای همدیگر تردد کنند، گفت: این در حالی است که مردم استان خوزستان با وجود داشتن گذرنامه های رسمی قادر به عبور و مرور در مرز میان ایران و عراق نیستند.
 
مطور زاده با بیان این که جلوگیری از عبور و مرور اتباع ایرانی و مبادلات کالا از مرزهای مشترک ایران و عراق موجب نارضایتی مردم شده است٬ عنوان کرد: بیشتر اعتراض مردم به علت وجود تبعیض میان استانها و عدم اقدام مناسب از سوی دولت است. 

این نماینده مردم در مجلس هشتم با تاکید بر اینکه بسته بودن مرزهای استان خوزستان موجب فلج شدن و نابودی اقتصاد استان می شود، یاد‌آور شد: هم اکنون تجار استان خوزستان به علت جلوگیری از مبادله های کالا در مرزهای مشترک میان ایران و عراق با دلسردی روبرو شده اند.
 
مطورزاده با بیان اینکه دولت در جلوگیری از مبالات کالا در مرزهای استان خوزستان نقش به سزایی را ایفا می‌کند، افزود: دولت به علت نبود استانداردهای لازم کالا و حمایت از تولید‌های داخلی از مبادلات کالا جلوگیری کرده است.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بسته بودن مرزهای استان خوزستان و جلوگیری از مبادلات کالا ضربه مهلکی را بر پیکره اقتصاد استان وارد می‌کند، تاکید کرد: دولت به ویژه وزارت امور خارجه باید سیاستهای خود را در قبال مبادلات کالا مرزی و ورود و خروج اتباع ایرانی تغییر دهد.
کد مطلب 1427754

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