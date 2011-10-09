بستن مرزها اقتصاد خوزستان را نابود می کند

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسته شدن مرزهای استان خوزستان بر روی اتباع ایرانی و جلوگیری از مبادلات کالا بسیار ناعادلانه و تبعیض آمیز است، افزود: هم اکنون ورود و خروج اتباع ایرانی و مبادلات کالا در همه مرزهای کشور به خوبی صورت می‌گیرد، اما متاسفانه این امر در مرزهای استان خوزستان به‌ویژه مرزهای شلمچه و چزابه انجام نمی‌گیرد.



وی با بیان اینکه هم اکنون با صدور کارت محلی همه اتباع ایرانی و عراقی می توانند تا عمق ۴۰ کیلومتری مرزهای همدیگر تردد کنند، گفت: این در حالی است که مردم استان خوزستان با وجود داشتن گذرنامه های رسمی قادر به عبور و مرور در مرز میان ایران و عراق نیستند.



مطور زاده با بیان این که جلوگیری از عبور و مرور اتباع ایرانی و مبادلات کالا از مرزهای مشترک ایران و عراق موجب نارضایتی مردم شده است٬ عنوان کرد: بیشتر اعتراض مردم به علت وجود تبعیض میان استانها و عدم اقدام مناسب از سوی دولت است.

این نماینده مردم در مجلس هشتم با تاکید بر اینکه بسته بودن مرزهای استان خوزستان موجب فلج شدن و نابودی اقتصاد استان می شود، یاد‌آور شد: هم اکنون تجار استان خوزستان به علت جلوگیری از مبادله های کالا در مرزهای مشترک میان ایران و عراق با دلسردی روبرو شده اند.



مطورزاده با بیان اینکه دولت در جلوگیری از مبالات کالا در مرزهای استان خوزستان نقش به سزایی را ایفا می‌کند، افزود: دولت به علت نبود استانداردهای لازم کالا و حمایت از تولید‌های داخلی از مبادلات کالا جلوگیری کرده است.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بسته بودن مرزهای استان خوزستان و جلوگیری از مبادلات کالا ضربه مهلکی را بر پیکره اقتصاد استان وارد می‌کند، تاکید کرد: دولت به ویژه وزارت امور خارجه باید سیاستهای خود را در قبال مبادلات کالا مرزی و ورود و خروج اتباع ایرانی تغییر دهد.