صفرعلی رئیسی مدیر عامل نفت و گاز غرب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته قبل بود که صفر علی رئیسی با حکم هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از سمت مدیرعاملی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برکنار و جای خود را به سید کمال موسوی داد.

اکنون خبر می رسد مهدی فکور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حکمی ضمن انتصاب صفرعلی رئیسی به عنوان مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب انجام هماهنگیهای لازم بین واحدهای تابع و ستاد را در راستای تحقق برنامه ها و سیاست های کلی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب مورد تاکید قرار داده و توصیه کرده است: اجرایی کردن برنامه های تولید نفت و گاز از نظر کیفی و کمی، تاکید بر افزایش حداکثر توان تولید صیانتی از مخازن خصوصا میادین مشترک، جلب مشارکت نیروی انسانی جهت رسیدن به اهداف سازمانی، استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود به خصوص نیروهای متعهد و متخصص و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای سطح علمی و توانمندی آنان به تناسب نیازهای سازمانی از جمله الزاماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.



این حکم می افزاید: رسیدگی به وضعیت رفاهی کارکنان به خصوص در مناطق عملیاتی و دور از مرکز، تاکید بر رعایت کلیه مسائل ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حفاظت از تاسیسات و خطوط جریانی، اهتمام در امر آموزش نیروی انسانی در زمینه آشنایی با فن آوریها و تجهیزات جدید و نظارت بر مصرف صحیح بودجه های جاری با رعایت مقررات و بهره گیری از نیروهای مومن و کاردان در انجام امور محوله، از دیگر موارد جهت برنامه ریزی و سازماندهی نیروها جهت تحقق برنامه های تکلیفی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب عنوان شده است.



در این این حکم از زحمات محمدرضا نقیبی که تا پیش از این، مسئولیت سرپرستی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب را بر عهده داشت تقدیر و تشکر به عمل آمد.



صفرعلی رئیسی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب پس از فارغ التحصیلی از دانشکده مهندسی نفت اهواز در سال 1369 به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمد و در این مدت در سمتهایی از جمله مهندس پتروفیزیک در اداره کل مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و رئیس عملیات اداره مهندسی پتروفیزیک این شرکت مشغول به کار بوده است؛ وی طی 18 ماه گذشته نیز به عنوان مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان فعالیت کرده است.