16 مهر؛ روز کوچکترین عضو خانواده/ کودکان آینده می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، روز کودک در هر کشور با پاسداشت کودکان و توجه و بررسی نیاز آنان گرامی داشته می شود.

اگر قبول کنیم که بیش از 20 درصد جامعه را کودکان تشیل می دهند ضرورت برنامه ریزی برای این قشر پر رنگتر می شود.

کودکی، بنیان شخصت افراد را تشکیل می دهد و از نظر اهمیت بیش از هر دوره زندگی مهم است واسلام به عنوان دین مترقی سفارش های متعددی در زمینه توجه به کودکی و کودکان دارد.

اهمیت کودک در اسلام

آیات و روایات، و سخنان ائمه اطهار که نسبت به حقوق کودک در اسلام وجود دارد همه حکایات از اهمیت دادن اسلام به کودکان و حقوق آنان است.

رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید: " به کودکان خود محبت کنید و نسبت به آنها ترحم نمایید. وقتی به آنها وعده دادید، وفا کنید زیرا آنها جز اینکه شما را روزی دهنده خود می بینند تصور دیگری ندارند. "

امام سجاد (ع) نیز می فرماید: "و اما حق فرزند تو این است که بدانی او از تو و پیوسته به تو در خیر و شر امر دنیاست و تو مسئول او از لحاظ نیک ادب کردن و راهنمایی به پروردگارش و کمک به طاعت او هستی. پس عمل تو درباره او، عمل کسی باشد که می داند در احسان به او پاداش، و در مسامحه و بدی نسبت به او کیفر می بیند."

بر خلاف برخوردهایی که در برخی خانواده ها وجود دارد، اسلام حتی به والدین اجازه کتک زدن کودکان را نداده است.

کودکان چه می خواهند

کودکان به واسطه کودکی، وابسته به خانواده هستند و دارای نیازهای روحی و روانی که هر کدام در جای خود باید برطرف شود و البته بیش از همه والدین در این زمینه وظیفه دارند.



رسول اکرم (ص) به همه انسانها اعلام می کند، همانطور که پدران و مادران، حقوقی بر فرزندان خود دارند و فرزندان در صورت ترک آن حقوق عاق می شوند، فرزندان نیز حقوقی بر پدر و مادر دارند که " پدران و مادران در صورت رعایت نکردن آن عاق فرزندان می گردند. "



ایجاد شرایط رشد و نمو، تغذیه مناسب، بهداشت کافی، سلامت آب و هوا، مسکن، خواب، بازی و تعلیم و تربیت از نیازهای ضروری کودکان است.

روایت های اسلامی

امام صادق (ع)می فرماید :" باید – خصوصا – هفت سال اول زندگی کودک آزادانه به بازی و جنبشهای بدنی صرف شود. "



حضرت رسول اکرم (ص) می فرماید: " اگر کسی دارای طفل خردسالی بود باید با او در جنبشهای کودکانه و حالت بچه گانه همکاری و هماهنگی نماید. "



آموختن و پرداختن به ورزشهای شنا، تیراندازی و سوارکاری نیز از ورزشهای مهمی است که در احادیث بر آنها تأکید شده است .

نیازهای روحی کودکی

نخستین احسان و نیکی پدر به کودک انتخاب نام زیبا و خوشایند برای اوست و این از حقوق لازم کودکان است.



پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید: " به شخصیت فرزندان خود ارج نهید و آداب و آیینهای رفتار خویش را نیکو و درست گردانید تا مشمول آمرزش خدا شوید."



پیامبر به والدین امر کرده اند که به کودکان احترام بگذارند، چراکه بی توجهی و بی احترامی به آنان باعث بروز مشکلات عاطفی زیادی در کودکان می گردد همچنین در روایتی از رسول اکرم چنین آمده است : "فرزندان خود را زیاد ببوسید ، زیرا با هر بوسه ، برای شما مقام و مرتبتی در بهشت فراهم می شود که فاصله میان هر مقامی، پانصد سال است."



با توجه به مطالب گفته شده اسلام – دین انسان سازی – به اساس تربیتی انسانها از سنین کودکی ارزشی خاص می گذارد و به والدین توصیه می نماید که به تمامی ابعاد وجودی کودک عنایت داشته باشند و انسانی وارسته و شایسته را تحویل جامعه بشری بدهند.

مطالبات ثانوی کودکان

البته این روزها کودکان بر اساس گذر زمان ینازهای تازه ای پیدا کردند که می تواند در گروه نیازهای روحی و معنوی و هم در گروه نیازهای مادی گنجاند.

بر اساس شرایط هر کشور و استان نیاز کودکان می تواند تغییر کند.

اکنون آنچه در شعارهای کودکان در راهپیمایی هایشان به گوش می رسد مطالباتی مانند، هوای پاک، پدر و مادر سیگار نکشید، آموزش و... این قبیل نیازهاست.

برنامه های این روز در استان مرکزی

بر اساس برنامه ریزی مدیران هر استان، برنامه هایی در روز 16 مهر اجرا می شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی گفت: گرامیداشت روز جهانی کودک (16 مهر) به معنای واقعی در گرو اجرای برنامه های پرمحتوا و همکاری همه دستگاههای اجرایی در استان مرکزی است.

محمد تقی حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همکاری تمامی دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی استان مرکزی در برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم روز جهانی کودک و پرهیز از جزیره ای کار کردن در برگزاری ویژه برنامه های گرامیداشت روز جهانی کودک لازم و ضرویست.

وی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی بر آن است تا با برپایی جشن بزرگ روز جهانی کودک در پارک آزادی شهر اراک یک روز خاطره انگیز را برای کودکان و خانواده ها بیافریند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی آور شد: حرکت نمایدین کودکان به همراه عروسک هایشان، برپایی ایستگاههای نقاشی، بازی و سرگرمی و کاردستی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای روز جهانی کودک در شهر اراک است. حقی بیان داشت: همچنین در این روز کمک های کودکان شهر اراک به کودکان قحطی زده سومالی جمع آوری و به کشور سومالی ارسال خواهد شد.

از رنجی که می بریم

در میان همه توجهی که والین و خانواده ها به کودکان می شود و علیرغم توجهی که مسئولان به کودکان و نوجوانان دارند، دیدن تصاویری مانند، استفاده از کودکان برای تکدی گری، فقر کودکان در سطح کوچه و خیابان های، اشتغال کاذب کودکان و بی توجهی برخی خانوده ها به تربیت مناسب و نگاه خشونت باری که نسبت به آنان روا می دارند، دل هر انسانی را درد می آورد.

به نظر می رسد آنچه در کنار برنامه ریزی مدیران برای پاسداشت این روز، باید به آن توجه کرد نیازهای اساسی دوران کودکی کودکان است.