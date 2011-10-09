16 مهر؛ روز کوچکترین عضو خانواده/ کودکان آینده می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، روز کودک در هر کشور با پاسداشت کودکان و توجه و بررسی نیاز آنان گرامی داشته می شود.
اگر قبول کنیم که بیش از 20 درصد جامعه را کودکان تشیل می دهند ضرورت برنامه ریزی برای این قشر پر رنگتر می شود.
کودکی، بنیان شخصت افراد را تشکیل می دهد و از نظر اهمیت بیش از هر دوره زندگی مهم است واسلام به عنوان دین مترقی سفارش های متعددی در زمینه توجه به کودکی و کودکان دارد.
اهمیت کودک در اسلام
آیات و روایات، و سخنان ائمه اطهار که نسبت به حقوق کودک در اسلام وجود دارد همه حکایات از اهمیت دادن اسلام به کودکان و حقوق آنان است.
رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید: " به کودکان خود محبت کنید و نسبت به آنها ترحم نمایید. وقتی به آنها وعده دادید، وفا کنید زیرا آنها جز اینکه شما را روزی دهنده خود می بینند تصور دیگری ندارند. "
امام سجاد (ع) نیز می فرماید: "و اما حق فرزند تو این است که بدانی او از تو و پیوسته به تو در خیر و شر امر دنیاست و تو مسئول او از لحاظ نیک ادب کردن و راهنمایی به پروردگارش و کمک به طاعت او هستی. پس عمل تو درباره او، عمل کسی باشد که می داند در احسان به او پاداش، و در مسامحه و بدی نسبت به او کیفر می بیند."
بر خلاف برخوردهایی که در برخی خانواده ها وجود دارد، اسلام حتی به والدین اجازه کتک زدن کودکان را نداده است.
کودکان چه می خواهند
رسول اکرم (ص) به همه انسانها اعلام می کند، همانطور که پدران و مادران، حقوقی بر فرزندان خود دارند و فرزندان در صورت ترک آن حقوق عاق می شوند، فرزندان نیز حقوقی بر پدر و مادر دارند که " پدران و مادران در صورت رعایت نکردن آن عاق فرزندان می گردند. "
ایجاد شرایط رشد و نمو، تغذیه مناسب، بهداشت کافی، سلامت آب و هوا، مسکن، خواب، بازی و تعلیم و تربیت از نیازهای ضروری کودکان است.
حضرت رسول اکرم (ص) می فرماید: " اگر کسی دارای طفل خردسالی بود باید با او در جنبشهای کودکانه و حالت بچه گانه همکاری و هماهنگی نماید. "
آموختن و پرداختن به ورزشهای شنا، تیراندازی و سوارکاری نیز از ورزشهای مهمی است که در احادیث بر آنها تأکید شده است .
پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید: " به شخصیت فرزندان خود ارج نهید و آداب و آیینهای رفتار خویش را نیکو و درست گردانید تا مشمول آمرزش خدا شوید."
پیامبر به والدین امر کرده اند که به کودکان احترام بگذارند، چراکه بی توجهی و بی احترامی به آنان باعث بروز مشکلات عاطفی زیادی در کودکان می گردد همچنین در روایتی از رسول اکرم چنین آمده است : "فرزندان خود را زیاد ببوسید ، زیرا با هر بوسه ، برای شما مقام و مرتبتی در بهشت فراهم می شود که فاصله میان هر مقامی، پانصد سال است."
با توجه به مطالب گفته شده اسلام – دین انسان سازی – به اساس تربیتی انسانها از سنین کودکی ارزشی خاص می گذارد و به والدین توصیه می نماید که به تمامی ابعاد وجودی کودک عنایت داشته باشند و انسانی وارسته و شایسته را تحویل جامعه بشری بدهند.
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