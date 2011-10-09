فرونشاندن بیداری اسلامی بی فایده است/نخبگان تعیین کننده آینده جهان اسلامند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در جمع مردم اراک در مسجد سیدهای این شهر، بیداری اسلامی را بارقه های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ملت ایران در برابر استکبار و دشمنان اسلام خواند و گفت: آنچه در کشورهای مسلمان در حال رخ دادن است مختصاتی از انقلاب اسلامی است و بی دلیل نیست که مبارک در شب 22 بهمن سقوط می کند.

وی تلاش هایی که برای فرونشاندن قیام های مردمی از سوی برخی سران عرب با همدستی استکبار صورت می گیرد را بی فایده دانست و گفت: مردم بیدار شدند و شکل و شمایل قیا م ها اسلامی است و به نماز جمعه و نوای الله اکبر ختم می رسد.

دکتر رضایی، با بیان اینکه، مختصات انقلاب اسلامی را در میدان التحریر می توان دید گفت: انقلابیون از دفاع مقدس و شهدای ایران آموختند که چه کنند.

آینده جهان اسلام را نخبگان مسلمان رقم خواهند زد

وی با اشاره به اینکه، ملت هایی که انقلاب کردند دارای نخبگان مسلمان هستند گفت: به عنوان مثال همین ملت مصر به عنوان ملتی تمدن ساز است و اکنون دارای ملتی عاقل، باسواد و دارای بزرگان زیادی است که آینده جهان اسلام را تشکیل می دهند.

رضیی تصریح کرد: این نخبگان تاثیر مثبتی بر جهان اسلام و معادلات خواهند داشت.

تلاش های اردوغان برای تاثیر گذاری بر قیام ها

رضایی در ادامه با اشاره به تلاش های آمریکا و ترکبه برای تاثیر گذاری در آینده منطقه گفت: امروز آمریکا و ترکیه در تلاشند تا از بیداری اسلامی به نفع خود بهره برداری کنند.

وی افزود: ایران بیشترین زحمت را برای بیداری اسلامی کشیده است در حالیکه ترکیه و اردوغان در تلاش برای ایجاد گرایش عثمانی در انقلاب هاست.

اولین تاثیر انقلاب اسلامی پیروزی لبنان بود

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به دستاوردهای ارزشمند دفاع مقدس ایران در منطقه بیان داشت: اولین دستاورد دفاع مقدس ایران منجر به پیروزی آزادیخوان لبنان در نبرد با اسرائیل شد.

دبیر تشخیص مصلحت نظام کشور افزود: نقش ایران اسلامی در پیروزی لبنان مقابل جنگ 33 روزه اسرائیل بر کسی پوشیده نیست و این نقش در دل آموزشگاههای ساخته شده به دست ایران در لبنان و تربیت نیروهای انسانی که منجر به تشکیل حزب الله گردید نهفته است.

رضایی گفت: امروز اسرائیل از خطای بزرگ خود چوب می خورد خطایی که در آن 400 نفر از بزرگان فلسطین را به جنوب لبنان تبعید کرد افرادی را که بعد از بازگشت به موطن خود در ارتباط با حزب الله توانستند حماس را تشکیل و مبارزات قوی و منسجم خود را علیه اسرائیل از سرگیرند.

استفاده از فرصت انقلاب به نفع ملت های منطقه