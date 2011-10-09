مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

اعتماد:

نارضایتی از گزارش کمیته پیگیری اختلاس

سید محمد حسینی، وزیر ارشاد: کسانی که از ممیزی ها گله دارند، می توانند به دفتر من مراجعه کنند

گزارش اختصاصی روزنامه اعتماد؛ پالیزدار گریخت

ایران :

معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح کارخانه سیمان نهاوند: می خواهند با تهمت زدن فعالیت دولت را مختل کنند

استقبال مردم یمن از اعلام زمان خروج دیکتاتور

نگرانی از آینده یورو



تفاهم:

وزیر نیرو اعلام کرد: باروری ابرها برای دریاچه ارومیه

سخنگوی شورای نگهبان: اصلاح قانون اساسی لازم است

یارانه نقدی کالابرگ را بایگانی کرد



تهران امروز:

سخنگوی شورای نگهبان: احیای نخست وزیری در صلاحیت مجلس نیست

تخم مرغ چند نرخی شد

یک منبع مطلع با تهران امروز تشریح کرد؛ مناسبات پنهان نظامی اسرائیل با اریتره



جام جم :

تظاهرات گسترده ضد جنگ در اروپا و آمریکا

رئیس کل گمرک ایران در گفت و گو با "جام جم": گمرک، مجوز طلایی نمی دهد

شیوع بالای سرطان معده در مردان ایرانی

کرش: تضمین می دهم بحرین را ببریم

جوان:

جمهوری خواهان: معترضان آمریکایی اراذل و اوباش هستند!

12 توصیه تکراری وزیر و رئیس برای تقویت نظارت بر بانک ها!

فرمانده کل سپاه: رهبر انقلاب محدودیتی برای انجام ماموریت های سپاه قائل نیستند





حمایت:

رئیس مجلس شورای اسلامی: برخی به جای نظم بخشی به تخریب دیگران می پردازند

انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی از وضعیت بهداشت و سلامت

رئیس ستاد انتخابات کشور: سیاست انتخاباتی دولت مشارکت حداکثری است



خراسان:

تهدید خزر این بار توسط "لاس و گلاس" ترکمنستانی

برگزاری آیین پایانی نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) با حضور رئیس جمهور

رئیس مجلس: در حوزه سیاسی برخی ناصح الملوک توپچی شده اند



دنیای اقتصاد:

مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرد: پیشنهاد مالیات به جای مقررات

انقلابیون در آستانه تصرف زادگاه قذافی هستند؛ سقوط قریب الوقوع آخرین پایگاه دیکتاتور

تکرار یک سال ساخت و ساز تهران در نصف سال





فرهیختگان:

کودکان کار، روی غم انگیز هفته کودک

ستاد انتخابات مجلس نهم افتتاح شد؛ فعالیتهای زودهنگام انتخاباتی رصد می شود

کدخدایی: احیای نخست وزیری در صلاحیت مجلس نیست



شرق:

انتقاد علی لاریجانی؛ دوم خردادی ها با "عالیجناب سرخپوش" چطور رفیق شدند

اعتراض هنری- خیابانی به قطع درختان در کرمان

محمود دولت آبادی در گفتگو با "شرق": از مغز استخوان این زندگی آمده ام





کیهان:

تایم: ایران خط قرمزهای آمریکا را بی اعتبار کرده است

استاندار تهران: مجری انتخابات مردم هستند نه دولت

در استان تهران؛ 20 هزار متقاضی مسکن مهر ماه آینده صاحب خانه می شوند

ملت ما:

علی لاریجانی: برخی خود را ناصح الملوک می دانند

محسن رضایی مطرح کرد: تامین غرامت جنگ تحمیلی با مشارکت در پروژه های عراق

هر روز 221 جنین در ایران سقط می شود



همشهری:

پایان پژاک

تا پایان مهرماه متروی افسریه به اکباتان می رسد

نمایندگان مجلس در گفتگو با همشهری بررسی کردند؛ بیکاری، رنج بی پایان

کلاف مطالبات بازنشستگان پیچیده تر شد؛ طلبکاری تاریخی بازنشستگان از دولت



هفت صبح:

یک قرارگاه ویژه برای تعیین تکلیف ماهواره

تعلیق 40 دفتر خدمات مسافرتی در تهران













