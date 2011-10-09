وقوع قتل در استان مرکزی 17 درصد کاهش یافت

سردار مجتبایی در گفتو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع 64 هزار فقره جرم در این مدت در استان مرکزی، از افزایش 2 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن خبر داد.

وی گفت: البته این افزایش به علت ثبت دقیق و صادقانه حتی کوچکترین سرقت ها است که پیش از این ثبت نمی شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود : 8 هزار فقره سرقت هم از مهر 89 تا مهر90 در استان به وقوع پیوست که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن پنج درصد افزایش دارد.

سردار مجتبایی گفت : در این مدت هزار و90 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی نیز 89 کشف و در این خصوص 7 هزار و 819 سوداگر مرگ دستگیر شدند.

متاسفانه به علت تغییر ذائقه مصرف کنندگان مواد مخدر از سنتی به صنعتی به دلیل سهولت در تهیه و مصرف آن ، کشف مواد مخدر سنتی از نوع تریاک 40 درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت : 43 فقره اختلاس و کلاهبرداری به ارزش یک میلیارد تومان به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی در این مدت کشف شد که البته با آغاز ماموریت پلیس فتا (فضای تبادل اطلاعات) از هفته آینده در استان مرکزی کشف جرائم اینترنتی نیز بسیار آسانتر می شود.