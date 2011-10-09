جشن میلاد مسعود امام رضا (ع) در مالزی با حضور پر شور ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با شکوه"محمد مهدی زاهدی" سفیر ایران در مالزی، رایزن فرهنگی ، رایزن علمی، کادر سفارت جمهوری اسلامی ، معلمان ، دانش آموزان ، دانشجویان به همراه خانواده خود حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام سید حسین حسینی طی سخنانی ضمن تشریح برکات حضور امام رضا (ع) در ایران گفت: ایران اسلامی امروز نزدیکترین کشور به مدل حکومت اسلامی در میان کشورهای اسلامی است.

وی افزود: آثار و برکات حضور امام هشتم در ایران و نشر اسلام ناب در جامعه، کشورمان امروز به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام تبدیل شده است.

اجرای مولودی توسط مداحان اهل بیت و اجرای موسیقی سنتی مقامی محلی توسط گروه اعزامی از ایران از دیگر برنامه های جشن میلاد امام رضا (ع) در مالزی بود.

در جشن میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت به همت رایزنی فرهنگی کشورمان کارگاه آموزش نقاشی برای کودکان نیز برگزار شد.