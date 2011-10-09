سهولان؛ دومین غار آبی کشور/ رونق گردشگری با ابتکار مرد روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سال ١٨٩٦ ژاک دمورگان جهانگرد فرانسوی با راهنمایی اهالی روستای سهولان موفق به کشف غار سهولان در نزدیکی شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی شد. او تا عمق ٢٠٠ متری غار پیش رفت و از دهانه دوم بازگشت.

پس از آن نیز در سال 1350 هجری شمسی یک هیئت غارنورد از دانشگاه آکسفورد در روستا اردو زده و با تجهیزات کاملی از غار دیدن کردند. آن زمان مردم روستا فقط نظاره گر فعالیت آنها بودند.

اما در این میان یکی از روستاییان به نام مازوچی این موضوع را جدی گرفت و پا به پای گروه خارجی برای کشف راههای جدید ورود به غار تلاش کرد. این گروه پس از خروج از روستا درباره غار نوشتند: غار سهولان یکی از عجیب ترین غارهای آبی جهان است.

در سال 1370 هم هیئتی برای شناسایی از غار دیدن کرده و اقدامات اولیه را برای ایجاد سایت گردشگری غار سهولان ایجاد کردند.

مازوچی برای اینکه راه های ورود به غار برای گردشگر باز شود به کمک مسئولان شهری مهاباد اقدام به برق کشی و احداث راه پله در غار کرد.

آثار باستانی کشف شده در نزدیکی غار

او به خبرنگار مهر می گوید: همان زمان که برای ایجاد فضای رفت و آمد، کیسه های سیمانی را از سوراخی به داخل غار می بردیم افرادی زیادی مشتاق بودند که از غار دیدن کنند.

مازوچی چهار ماهه زمینه ورود گردشگر به داخل غار را باز کرد. در این هنگام مردم روستای سهولان تصور نمی کردند کاری که مازوچی انجام می دهد رونقی داشته باشد به همین دلیل کمکی به او نکردند و او مجبور می شد تا از کارگران روستاهای اطراف و از شهر کمک بگیرد.

مازوچی وقتی مشغول کار در این غار بود سه قبر به طول دو متر پیدا کرد که رویش نوشته هایی داشت که مازوچی قادر به خواندن او نبود. اما مطمئن است که تاریخی بوده اند چون می گوید روی قبر خط هایی به شکل ال نوشته شده بود.

او می گوید: عقلم نرسید رویش سیمان کشیدم. اگر می دانستم ارزشمند هستند هیچ وقت این کار را انجام نمی دادم.

اما او غیر از این قبرها در دخمه غار، جسد کودکی را پیدا کرد که زیر و روی و لابه لای قبرش خاکسترریخته بودند. رسول مازوچی این جسد را که احتمالا متعلق به دوره های تاریخی بسیار دوری بوده است به پیشنهاد همسرش جایی که اکنون به یادش نمی آید دفن کرد تا آرام بگیرد.

او دو تا "پی سوز" گلی متعلق به دوران صفوی و یک جام مسی هم که به گفته یکی از دوستانش متعلق به 4 هزار سال پیش بوده است پیدا کرد و به سازمان میراث فرهنگی تحویل داد ولی از آن زمان تا به حال از سرنوشت جام خبری ندارد چون یک بار هم که برای پیگیری به سازمان رفته بود مسئولان سازمان میراث فرهنگی وجود این جام را انکار کرده بودند!

مازوچی برای گردشگرانی که از روستا دیدن می کنند، تعدادی سوئیت ساخته که آنها را اجاره می دهد. اما درصدد است که تعداد آن را بیشتر کند و جاذبه های دیگر روستا را به گردشگران آن نشان دهد!

شفافیت آب تا عمق ده متری

غار سهولان غیر از زیبایی های غار دارای شفافیت بیش از حد آب دریاچه زیرزمینی است این شفافیت به حدی است که در صورت وجود نور کافی می توان تا 10 متر را نیز مشاهده کرد.

این شفافیت حاکی از این است که آب این قسمت از نوع اکسیدان بوده و به خاطر عدم نور کافی و سایر عوامل، این بخش از غار به صورت یک اکوسیستم در نیامده است. یک نوع کبوتر چاهی و یک نوع خفاش کوچک تنها موجودات زنده ای هستند که در داخل غار سهولان زندگی می کنند.

اکنون با گذشت 11 سال از زمان باز شدن راهی به درون غار و شناخته شدن آن نه تنها عده ای از روستاییان سهولان برای خدمات رسانی به گردشگران این منطقه مشغول شده اند بلکه آوازه این غار به گوش جهانیان نیز رسیده است و از آن به عنوان دومین غار آبی کشور بعد از غار علیصدر همدان یاد می کنند.

با این حال هنوز هم باید برای کشف مسیرهای دیگر غار تلاش کرد.