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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

زندگی اجتماعی بدون وجود قانون در قزوین امکانپذیر نیست

زندگی اجتماعی بدون وجود قانون در قزوین امکانپذیر نیست

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: اصول زندگی اجتماعی و انسانی بدون وجود قانون و مقررات در استان امکانپذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حبیبی روز شنبه در مراسم نواختن زنگ انضباط اجتماعی که در مدرسه راهنمایی باقرالعلوم با حضور فرمانده انتظامی استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: بدون نظم و انضباط زندگی برای انسان سخت و بدون آسایش است.
 
وی افزود: ما با برگزاری این مراسم نمادین دو هدف را دنبال می‌کنیم هدف نخست تقدیر و تشکر از زحمات، تلاش‌ها و حماسه‌ آفرینی‌های نیروی انتظامی است و هدف دوم رسالتی است که بر عهده ما و مردم و دانش‌آموزان است.
 
حبیبی تصریح کرد: وجود نیروی انتظامی برای حاکمیت نظم و آرامش در جامعه است و برای اینکه بتواند امنیت را در جامعه حاکم کند نیاز به همکاری همه آحاد جامعه است.  
 
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به نقش معلمان و دانش آموزان در پیشبرد اهداف عالیه نیروی انتظامی یادآور شد: معلمان بانهادینه کردن فرهنگ در مسیر آموزش و دانش آموزان با شناخت فرهنگ صحیح در کنار هم می توانند انضباط اجتماعی را در جامعه برقرار کنند.
 
وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در جامعه عنوان کرد: نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت و آرامش در کنار و پشتیبان ملت است و اگر امروز در جامعه در کمال آرامش و امنیت به تحصیل و درس و کار می‌پردازیم نتیجه زحمات پرسنل نیروی انتظامی است که شبانه‌روز در تلاش هستند تا نظم، امنیت و آرامش در جامعه حاکم باشد.
 
در ادامه نقی مرادی مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین گفت: نیروی انتظامی امنیتی در کشور ایجاد کرده که زندگی در چنین کشوری برای ما مایه افتخار است و برای اینکه امنیت و نظم و آرامش در کشور حاکم باشد کوشش یک طرفه پایدار نیست و ما و شما به عنوان شهروند در این جامعه باید در ایجاد نظم و انضباط اجتماعی گام برداریم و نیروی انتظامی را همراهی کنیم.
کد مطلب 1427766

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