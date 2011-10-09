به گزارش خبرنگار مهر، ناشران شرکت‌کننده در این نمایشگاه در حالی مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان (محل برپایی نمایشگاه) را ترک کردند که بسیاری از آنها از ارقام بسیار پائین فروش کتاب‌ها و سایر محصولات فرهنگی که برای عرضه به نمایشگاه آورده بودند، ناراضی بودند.

در شرایطی که بابت هر مترمربع غرفه، رقمی معادل 150 هزار تومان از آنها مطالبه شده بود، بیشترین رقم فروش آنها در 8 روز برپایی این نمایشگاه، از 200 هزار تومان تجاوز نمی‌کرد!

البته انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان به عنوان مجری نمایشگاه وعده داده معادل نیمی از هزینه غرفه‌های این ناشران را از آنها کتاب بخرد.

این ناشران و نیز مجریان نمایشگاه دلیل این مشکل را، عدم اطلاع‌رسانی درباره آن و پخش نشدن تیزرهای تبلیغاتی نمایشگاه از تلویزیون می‌دانند.

به گفته «برزو سریزدی» مدیر اجرایی دومین نمایشگاه «کتاب دانش‌آموزی و عرضه محصولات فرهنگی» تیزر تبلیغی مذکور برای پخش در تلویزیون 15 شهریور آماده بوده، اما «بهمن دری» معاون فرهنگی وزیر ارشاد بعد از گذشت 4 روز از دریافت این تیزر، قول داده این تیزر تا قبل از شروع نمایشگاه، در تلویزیون پخش شود. این تیزر البته عصر روز سوم نمایشگاه، به امضای دری رسیده، اما «رضا شاکری» مشاور رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس حوزه ریاست از تائید و نهایتاً پخش آن در تلویزیون به اعتبار اینکه «نمایشگاه مذکور تجاری است و نه فرهنگی» ممانعت کرده است.

اما امروز و پس از 8 روز بی‌رمق برای ناشران حاضر در این نمایشگاه، اتفاق دیگری رخ داد؛ در حالی که ناشران خود را آماده تسویه حساب و ترک محل برگزاری نمایشگاه کرده بودند، مسئولان حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درِ نمایشگاه را از بیرون به روی آنها بستند.

روی در بسته این نمایشگاه که به امضای مدیرکل دفتر حراست و نماینده نمایشگاه رسیده است، نوشته شده بود «در تاریخ 15/7/1390 درب سالن 2000 متری مربوط به نمایشگاه دانش‌آموزی پلمپ گردید. خواهشمند است بدون هماهنگی با دفتر حراست مرکز آفرینش‌ها از باز کردن پلمپ خودداری نمائید»!

به این ترتیب بیش از 70 غرفه‌دار حاضر در نمایشگاه در سالن مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری حبس شدند.

دلیل مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای این اقدام، عدم تسویه حساب مسئولان اجرایی و حامیان مالی این نمایشگاه بود.

به گفته سریزدی، انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان با مسئولان کانون برای اجاره سالن مربوط قراردادی امضا نکرده و به رغم دریافت دو فقره چک (هر کدام به مبلغ 20 میلیون تومان) در ایام برگزاری نمایشگاه از برگزارکنندگان، در این روز (تسویه حساب) آنها 40 میلیون تومان دیگر مطالبه کرده‌اند و تنها در صورتی حاضر به فک پلمپ نمایشگاه بوده‌اند که این مبلغ پرداخت شود!

مذاکرات برای حل این مشکل میان مجریان نمایشگاه و مسئولان کانون صبح امروز و پشت درهای بسته اتاق کار رئیس کانون پرورش فکری استان تهران، آغاز شد و به خبرنگاران هم اجازه ورود به این جلسه داده نشد و مسئولان کانون هم حاضر به ارائه توضیحات ر این رابطه، به خبرنگار مهر نشدند.

در نهایت و با توجه به اینکه صادق رضایی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان صبح امروز در تهران حضور نداشت و برای برنامه‌ای عازم مشهد شده بود، مسئولان کانون استان تهران توافق کردند در ازای دریافت یک فقره چکِ بدون تاریخ به مبلغ 40 میلیون تومان از انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، پلمپ نمایشگاه را باز کنند.

البته انجمن هم در مقابل از مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وعده گرفتند که در آینده نیمی از مبلغ مربوطه (20 میلیون تومان) را از ناشران حاضر در نمایشگاه، کتاب بخرند.