عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- انقلابیون لیبی، به ساکنان بنی ولید دو روز برای تسلیم مهلت دادند.



- سوریه، گذرگاه مرزی خود را با ترکیه بست.



- انقلابیون هفدهم فوریه خواستار اخراج یهودیان از خاک لیبی شدند.



- البشیر خواستار وضع راهبردی درباره مسئله نفت سودان شد، اظهارات البشیر در جریان دیدار رئیس جمهوری جنوب سودان از خارطوم بیان شد. سیلواکر گفت جوبا به حل مسائل حل نشده با خارطوم پایبند است.



- سیاستمداران یمنی، سخنان عبدالله صالح دیکتاتور یمن را یک حقه و فریب شکست خورده توصیف کردند.



- انقلابیون لیبی بر محور اصلی شهر سرت مسلط شدند.



- رئیس سازمان اطلاعات سودان در جریان سفر به چاد از بازگشت هزار پناهنده به دارفور خبر داد.



- مقر ارتش آمریکا در کرکوک در شمال بغداد هدف حملات موشکی قرار گرفت.

- یک مقام سازمان اطلاعات رژیم سرنگون شده قذافی در جنوب غربی تونس دستگیر شد.



- وزارت امور خارجه سوریه، کاردار سفارت اتریش در دمشق را در پی حمله افرادی به سفارت سوریه در وین فرا خواند.



- ژاپن تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از انفجار راکتور فوکوشیما اتخاذ کرده بود.

- یک گزارش انگلیسی درباره خطرات شعله ور شدن آتش جنگ داخلی در افغانستان هشدار داد.



- رسانه ها از هتک حرمت قبور مسلمانان و مسیحیان در یک شهر واقع در مناطق اشغالی 1948 از سوی صهیونیستهای تندرو خبر دادند.



- کابل خواستار افزایش فشارهای آمریکا بر پاکستان شد تا علیه کسانی که از خاک این کشور، حملاتی را علیه افغانستان انجام می دهند، اقدام کند و مانع این حملات شود.



- هزاران کُرد با برگزاری تظاهرات در پلیس، سیاست ترکیه در قبال کردها را محکوم کردند.



- روز گذشته لندن شاهد تظاهرات هزاران نفر از مخالفان جنگ در افغانستان بود.

- رسانه ها از انفجار درغرب دانمارک خبر دادند.

- جبهه آزادیبخش ملی الجزایر از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به سبب دخالت در لیبی انتقاد کرد.