بررسی 8 اثر نهایی ایران در کمیته ملی حافظه جهانی آغاز شد

محمدعلی ابهری در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: تا پایان امسال 2 اثر دیگر از میراث مستند کشورمان را برای ثبت جهانی به یونسکو معرفی می‌کنیم.

وی افزود: امسال 24 اثر به کمیته ملی حافظه جهانی رسید که گروه ارزیابی این کمیته، از میان آ‌نها 6 اثر را انتخاب کرد.

نایب رئیس کمیته ملی حافظه جهانی در عین حال گفت: البته بعداً 2 اثر دیگر هم به 6 اثر قبلی اضافه شد و در حال حاضر مجموع آثار میراث مستند کشورمان برای معرفی به یونسکو که در دست بررسی است، 8 اثر است.

ابهری اضافه کرد: بررسی نهایی این آثار اخیراً آغاز شده است.

برنامه حافظه جهانی یونسکو (IAC) چندی پیش هر دو اثر پیشنهادی ایران («خمسه» نظامی و «التفهیم» ابوریحان بیرونی) را برای سال 2011 مورد تایید قرار داد و آنها را به عنوان میراث ایران به ثبت رساند.

اسامی آثار پیشنهادی برای 2012 پس از بررسی و توافق نهایی در کمیته ملی حافظه جهانی، اعلام خواهد شد.