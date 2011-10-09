حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد تأثیر همکاری اولیا و مربیان در تربیت دینی کودکان به خبرنگار مهر گفت: اهمیت تربیت دینی را اگر از دید مدیران درجه یک و دو کشورمان دنبال کنیم مسلم است که همه از ابتدای انقلاب بنا بر این داشتند که پس از انقلاب اجتماعی، انقلاب فرهنگی در جامعه رخ دهد و تربیت دینی اساسی در جامعه احساس شود.

وی افزود: درست است که برنامه ریزی های مختلفی در این مسیر وجود داشته اما آنچه اهمیت دارد این است که نیروهای صف یعنی مدیران، معلمان و مربیانی که مستقیما با کودک و با دانش آموز ارتباط دارند نقش تأثیرگذارتری دارند و از سویی خانواده ها را نیز باید به این مسئله متوجه کرد.



وی تصریح کرد: به گمان من اغلب خانواده های جامعه ایران به این مسئله توجه دارند و علاقمند به تربیت دینی فرزندانشان هستند البته با درجات مختلف، یعنی حتی اگر پدر و مادری که خود به مبانی دینی کم توجه است از اینکه فرزندش به مسائل مذهبی به ویژه مسائلی که به اخلاق فردی و اجتماعی مربوط می شود بی توجه باشد، ناراحت می شود مخصوصا به بخشهایی که به مسائل اخلاقی نزدیک تر است مثلا ممکن است خانواده ای در عبادیات زیاد نسبت به فرزندش حساسیت نداشته باشد اما نسبت به مسائلی که در حوزه رفتاری و معاشرتی است حساسیت داشته باشند مثل ارتباط با نامحرم، دروغگویی و...

سادات منصوری با بیان اینکه بیشترین وقت مفید دانش آموزان در مدارس سپری می شود بر این مسئله تأکید کرد که باید تربیت مدرسه مکمل تربیت خانواده باشد و نه متضاد با یکدیگر. اعتقاد خانواده، رفتار عملی خانواده در برخورد با مسائل مختلف و محیطهای آموزشی و تربیتی فوق العاده در تربیت دینی دانش آموزان مؤثر است.



رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: البته باید روشن شود که اصلا تربیت دینی یعنی چه؟ آیا داشتن یکسری اعتقادات را تربیت دینی می دانیم؟ یا یک رفتار خاصی که عبارت است از یکسری اعمال عبادی؟ درجات این تربیت دینی چیست؟ مثلا اگر نوجوان و جوانی نمازش قضا شود ناراحت می شود اما اگر دروغ بگوید احساس ناراحتی نمی کند آیا این بر اساس آموزه های دین اسلام تربیت شده است و مسائلی از این دست که ابتدا باید مبانی خود را در حوزه تربیت دینی مشخص کنیم و بعد وارد مسائل آن شویم.



وی با هشدار نسبت به تأثیر مخرب تضاد تربیتی خانواده و مدرسه یادآور شد: اگر خانواده مسیری را برود که مدرسه به آن توجه نمی کند یا برعکس؛ بچه دچار تناقض می شود و به سمتی که برایش راحت تر است و فکر می کند منفعت زودتری را کسب می کند کشیده می شود.

سادات منصوری تأکید کرد: عمده این است که مربی به آنچه می گوید معتقد و ملتزم باشد در غیر این صورت منافق بار می آورد شاید ظاهرا بچه ها را با آداب شرعی آشنا کند و بچه ها هم ممکن است به ظاهر آن را رعایت کنند اما به خاطر منافع زودگذر دنیوی این کارها را می کنند. چرا؟ چون خود مربی شان چنین بوده و به آن اعتقاد نداشته و صرفا به جهت مسئولیت اداری مثلا در نماز جماعت شرکت می کند اما چقدر این نماز جماعت تأثیر گذار باشد حرف دیگری است.

وی به رابطه تربیت دینی و گرایش جوانان به جنبشهای نوپدیدی دینی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که تمدن مادی ساخته و پرداخته جهان غرب است، غرب تلاش می کند تمدن معنوی را نیز خود به دوش بکشد و از دهه 70میلادی جنبشهای نوپدیدی دینی یا جنبشهای آخرالزمانی در غرب به وجود آمد و در شکلهای گوناگون طرفدارانی پیدا کرد که شاید به 200 نوع برسد.

رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی افزود: اما در این فضا، این سوغات به کشورهای شرقی رفت؛ این کشورها اگرچه تمدن ظاهری را وامدار غرب هستند اما در مباحث معنوی فوق العاده احساس برتری نسبت به غرب می کردند اما در دوره های اخیر غرب این ادعا را دارد که ما می توانیم معنویتی را به شما ارائه دهیم که تا کنون از آن بی خبر بوده و در دین شما چنین معنویتی نبوده است.

وی افزود: خاصیت این نوع معنویت این است که الزامات ادیان را کمتر دارد و به شریعت و عبودیت پایبند نیست و گاهی خدا را نیز کنار می گذارد و فقط یکسری مسائل روان شناسی و آرامش روحی را مطرح می کند و اگر خدا را نیز طرح می کنند تنها به سمت عشق و محبت می کشانند و سعی می کنند بخشهای الزامی و تکلیفی را کم کم فراموش شده و بی اهمیت جلوه دهد.

وی تصریح کرد: اینها این کار را کرده اند و کم و بیش در برخی از کشورهای شرقی نفوذ این تفکرات دیده می شود اما آنقدر منابع دینی ما پرمغز و غنی است که من تعجب می کنم کسی به خاطر مسائل معنوی دست به دامن غرب شود مگر از روی جهالتها و یا روی آن جلوه ظاهر که تمدن غرب دارد به این سمت کشیده شود.

سادات منصوری در پایان یادآور شد: اگر ما طبق دستورات دینی عمل کنیم، تربیت دینی کودک پیش از تولد و بلکه قبل از ازدواج و هنگام انتخاب همسر شکل می گیرد ما در روایات اسلامی دستورات بسیار زیبایی برای اینکه فرزندی صالح تربیت کنیم داریم که اگر کسی پیش از تولد فرزند اهتمام به تربیت دینی داشته باشد مسلما بعد از تولد این اهتمام اگر بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود.