نخستین خوشه صادرات گرای سفال در همدان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله احمدزاده کرمانی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران به صادرات 39 میلیون دلاری صنایع دستی استان همدان اشاره کرد و افزود: اختصاص 34 میلیون دلار از این میزان به سفال بیانگر ظرفیت قابل توجه صادرات این محصول است.

احمدزاده کرمانی با اشاره به فعالیت یک هزار و 450 کارگاه سفال و سرامیک در شهر لالجین به عنوان قطب سفال ایران، گفت: در صورت ایجاد خوشه تولید و صادراتی سفال، زمینه های بهره مندی از حمایت های قانونی دولت برای تقویت بازارهای صادراتی این محصول فراهم می شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ایجاد مشکلات برای کارگاه سفال و سرامیک لالجین، گفت: خط انتقال گاز باید تا کارگاه های سفال لالجین ادامه یابد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: کارگاه های سفال استان همدان به خصوص شهر لالجین باید مبلغی را به شکل خودیاری با شرکت گاز توافق کنند تاعملیات عمرانی انتقال در کمترین زمان ممکن آغاز و انجام می شود.

راه اندازی نخستین گمرک صادراتی صنایع دستی در همدان ضروری است

احمدزاده کرمانی همچنین با اشاره به حجم بالای صادرات و میزان تولید سفال در همدان راه اندازی نخستین گمرک صادراتی صنایع دستی به ویژه سفال کشور در این استان را ضروری دانست و تاکید کرد: این اقدام باید برای مرکزیت همدان در صادرات صنایع دستی انجام شود.

وی همچنین با بیان اینکه تولیدات صنایع دستی کشورهایی که دارای مهر اصالت هستند، برند صنایع دستی باید به نام آنها صادر شود، گفت: از 256 رشته صنایع دستی کشور بیش از 116 رشته از یونسکو مهر اصالت دریافت کرده و ثبت جهانی شدند و نادیده گرفتن حقوق معنوی آنان در تولید و عرضه آثار نادرست است.

احمدزاده کرمانی همچنین از ممنوعیت عرضه صنایع دستی چینی در کنار امامن تاریخی و فرهنگی کشور خبر داد و افزود: این اقدام در راستای حمایت و تقویت تولیدکنندگان داخلی انجام می شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه ایجاد مناطق گردشگری در استان ها از مهمترین برنامه ها و اهداف توسعه ای دولت است، افزود: ایجاد 28 منطقه نمونه گردشگری در استان همدان به تصویب رسیده که تاکنون شش منطقه به سرمایه گذار واگذار شده است.

وی اظهار داشت: روند اجرایی شش منطقه نمونه گردشگری استان با سرمایه گذاری دو هزار 400 میلیارد ریال اعتبار در حال انجام است.

رشد ورود گردشگران خارجی به ایران 13 و نیم درصد شده است

وی در ادامه روند رشد ورود گردشگران خارجی به ایران را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: میانگین رشد سالانه آمار جهانی گردشگران خارجی سه و ونیم درصد است که این رشد در کشور ایران 13 و نیم درصد اعلام شده است.

احمدزاده کرمانی با تاکید بر اینکه آمار ورود گردشگران خارجی به ایران از متوسط جهانی خیلی بالاتر است، اظهار داشت: براساس پیش بینی سازمان جهانی گردشگری آمار گردشگران خارجی سال 89 باید دو میلیون و یکصد هزار نفر اعلام می شد در حالی که شمار گردشگران خارجی ایران، سه میلیون و 120 هزار نفر بوده است.

وی اضافه کرد: رشد بیش از یک میلیون نفری شمار گردشگران خارجی نسبت به پیش بینی سازمان جهانی گردشگری گویای افزایش 13 درصدی آمار گردشگران خارجی در سال 89 است.

وی با بیان اینکه شمار گردشگران خارجی ایران در سال 90 به بیش از چهار میلیون نفر خواهد رسید، گفت: ایران اسلامی به عنوان کشوری مسلمان به دنبال گردشگری حلال است.

همدان نقطه استراتژیک گردشگری کشور است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور همدان را نقطه استراتژیک گردشگری کشور دانست و گفت: این استان به عنوان نقطه استراتژیک گردشگری کشور از ظرفیت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی قابل قبولی در مقایسه با سایر استان‌ها برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه محوطه‌های تاریخی هگمتانه نشانه‌های تاریخ کهن ایران هستند، اظهار داشت: در کمتر نقطه ایران چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان از طریق آنها تیره شناسی و تبار شناسی ملت ایران را انجام داد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از روند کاهش حفاری های غیر مجاز و جلوگیری از غارت میراث فرهنگی خبر داد و افزود: افت و کاهش حفاری های غیر مجاز در محوطه های تاریخی در دولت نهم و دهم بسیار چشم گیر است.

وی اظهار داشت: در مقایسه با دولت های گذشته میزان سرقت اشیای تاریخی و خروج آن از کشور با حضور پر رنگ یگان حفاظت نیروی انتظامی کاهش یافته است.

احمدزاده کرمانی همچنین از تدوین منشور جامع حفظ، مرمت و نگهداری آثار تاریخی خبر داد.