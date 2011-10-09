طلسم 19ساله ذوب آهن اسدآبادشکسته می شود/ 3 پروژه کلان آماده بهره برداری

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که از پروژه های اثر گذار در توسعه شهرستان اسدآباد محسوب می شود پس از گذشت 19 سال بهره برداری خواهد شد.

فرماندار اسدآباد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بزرگترین ذوب آهن غرب کشور در اسدآباد چهارشنبه این هفته با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

مصطفی آزاد بخت افزود: شرکت ذوب آهن غرب کشور تولید کننده شمش چدن به ظرفیت 70 هزار تن است.

وی اضافه کرد: این واحد صنعتی از سرمایه گذاری ثابت 293 میلیارد ریال ، تسهیلات ریالی 83 میلیارد ریال و ارزش ماشین آلات خارجی به مبلغ سه میلیون و 480 هزار دلار برخوردار است.

ذوب آهن اسدآباد اشتغال مستقیم 250 نفر را به همراه دارد

آزادبخت محل تامین اعتبار این طرح را بانک های ملی و کشاورزی عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از این واحد تولیدی زمینه اشتغال 250 نفر در بخش تولیدی و پشتیبانی فراهم می شود.

فرماندار اسدآباد اظهار داشت: ذوب آهن اسدآباد در زمینی به مساحت 70 هکتار و زیر بنای 10 هزار و 900 متر مربع در 27 کیلومتری اسد آباد واقع شده است.

آزاد بخت گفت: مواد اولیه این شرکت نظیر سنگ آهن از معدن "بابا علی" و "کک" از خارج استان تامین می شود و شمش چدن برای ساخت قطعات چدنی در کل کشور متقاضی دارد.

سوت قطار در همدان شنیده خواهد شد

پروژه راه آهن غرب کشور نیز دومین پروژه کلان استان همدان است که در سفر هیئت دولت به استان همدان بهره برداری خواهد شد.

برنامه بهره برداری از این پروژه در سه مرحله زمان بندی شده و مرحله نخست از سمنگان اراک تا ملایر به طول 90 کیلومتر دارای دو ایستگاه مسافری حک و ملایر و دو ایستگاه بین راهی پری زنگنه و جلایر است.

180 کیلومتر مرحله دوم از ملایر تا کرمانشاه دارای هفت ایستگاه مسافری کهریز، نهاوند، فیروزان، زاگرس، گاماسیاب، بیستون و کرمانشاه و مرحله سوم از کرمانشاه تا مرز خسروی به طول 260 کیلومتر است.

75 کیلومتر انشعاب خط آهن غرب کشور از ملایر به همدان است

از 605 کیلومتر راه آهن غرب کشور، 52 کیلومتر در حوزه استان مرکزی، 195 کیلومتر در همدان و 358 کیلومتر در استان کرمانشاه قرار دارد.

این راه آهن پس از طی کردن سمنگان اراک، ملایر، کرمانشاه، اسلام آباد و گیلان غرب از مرز خسروی به خطوط ریلی عراق (عتبات عالیات) و در نهایت به بندر لاذقیه سوریه متصل می شود.

صرفه جویی 80 میلیارد ریالی در مصرف سوخت، بیش از چهار میلیارد ریال ارزش افزایش شاخص ایمنی در مسیر و بیش از 113 میلیارد ریال ارزش اشتغال زایی از مزایای این خط ریلی در سال نخست بهره برداری است.

برای بهره برداری از مرحله نخست راه آهن غرب کشور به عنوان یک مرحله از راه‌ آهن کرمانشاه – خسروی، 132 هزار و 876 متر مکعب پی کنی، پنج میلیون و 826 هزار و 761 متر مکعب خاکبرداری، پنج میلیون و 66 هزار و 251 متر مکعب خاکریزی، 160 هزار و 727 متر مکعب بتن ریزی، 211 هزار و 315 متر مربع قالب بندی و چهار هزار و 209 تن آرماتور بندی شده است.

پس از بهره برداری از این طرح، قطار های مسافری با سرعت 160 کیلومتر و قطار های باری با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در این خط ریلی تردد می کنند.

خط آهن غرب کشور 23 دستگاه پل به دهانه 20 تا 28 متری دارد

خط آهن غرب کشور یک دستگاه تونل به طول 756 متر، یک دستگاه گالری به طول 163 متر، 43 دستگاه پل کوچک و 23 دستگاه پل به دهانه 20 تا 28 متری دارد.

اجرای عملیات زیر سازی و ریل گذاری راه آهن اراک - ملایر از فروردین امسال با میانگین روزانه 700 متر ریل گذاری و ساخت راه آهن غرب کشور در حوزه ملایر از سال 1381 با اعتبار اولیه 85 میلیارد ریال آغاز شده است

برای اجرای عملیات این راه آهن 960 میلیارد ریال و برای زیر سازی، بالاست، ایستگاه ها و ریل گذاری 100 میلیارد تومان هزینه شده است.

همچنین برای بهره برداری از این راه آهن 125 میلیارد تومان و برای ساخت ایستگاههای حک، جلایر، پری زنگنه و ملایر 127 میلیارد ریال هزینه شده است.

در همین خصوص فرماندار ویژه ملایر اظهار داشت: راه‌آهن ملایر به عنوان بزرگترین طرح غرب کشور امروز چهارشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور بهره برداری می‌شود.

حسن خیریان پور دستیابی به توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از کارکردهای مهم و تاثیر گذار بهره برداری از این طرح است.

خط آهن غرب کشور دسترسی به اماکن متبرکه عراق را آسانتر خواهد کرد

خیریانپور افزود: این طرح در ارزانی حمل و نقل بار و افزایش ایمنی و رفاه حال مسافران تأثیر بسیار خواهد داشت و دسترسی به اماکن متبرکه عراق را آسان‌تر خواهد کرد.

فرماندار شهرستان ملایر افزود: مجموعاً 73 کیلومتر از مسیر راه‌آهن غرب در محدوده جغرافیایی ملایر قرار دارد که در آینده یک انشعاب از این راه‌آهن از ملایر به همدان و از آن جا به راه‌آهن تهران- همدان- سنندج وصل می شود.

کارخانه سیمان نهاوند نیز به عنوان سومین پروژه کلان استان همدان امروز در این استان به بهره برداری می رسد.

کارخانه سیمان نهاوند بهره برداری می شود

فرماندار نهاوند در این خصوص گفت: کارخانه سیمان نهاوند با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مسئولان و مقامات استانی به بهربرداری خواهد رسید.

اسماعیل زارعی کوشا افزود: این واحد صنعتی و معدنی تولید کننده سیمان خاکستری به ظرفیت یک میلیون تن است.

وی اضافه کرد: این شرکت تولیدی از سرمایه گذاری ثابت یک هزار و 740 میلیارد ریال و ارزش ماشین آلات داخلی به میزان 397 میلیارد ریال برخوردار است.

زارعی کوشا گفت: سیمان نهاوند از تسهیلات ریالی به میزان 420 میلیارد ریال بهره مند شده و محل تامین اعتبار این طرح بانک ملت است.

کارخانه سیمان نهاوند اشتغال 260 نفر را به همراه دارد

فرماندار نهاوند اظهار داشت: با بهره برداری از این واحد تولیدی زمینه اشتغال برای 260 نیروی ماهر و نیمه ماهر در خطوط تولید و پشتیبانی مهیا می شود.

زارعی کوشا اضافه کرد: این شرکت با هدف ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه فرصت های صنعتی و معدنی در تمامی مناطق و شهرستان ها، بومی سازی صنعت و جلوگیری از صادرات مواد خام از شهرستان با توجه به وجود معادن آهک صنعتی ( ماده اولیه تولید سیمان ) به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: کارخانه سیمان یکی از طرحهای بزرگ صنعتی ملی در نهاوند است که در زمینی به مساحت 100 هکتار در کیلومتر 20 جاده نهاوند بروجرد واقع شده و با بهره برداری از آن گام عمده ای در زمینه صنعتی شدن شهرستان برداشته می شود.

فرماندار نهاوند اضافه کرد: سیمان نهاوند از نوع سیمان خاکستری و مرغوب بوده که با تولید سالانه حدود یک میلیون تن، 30 درصد از کل تولیدات سیمان استان را تامین کرده ومی تواند نقش موثری را در خود کفایی این کالای مهم داشته باشد.

سیمان نهاوند صادرات سیمان را تقویت می کند

وی گفت: بررسیهایی که بعد از تولید آزمایشی سیمان صورت گرفته نشان دهنده کیفیت بالای سیمان نهاوند است که این امر نوید بخش صادرات مناسب این محصول به کشورهای همسایه است.

پرواضح است که اجرای پروژه های بزرگ و کلان در استان همدان نقش به سزایی در کاهش نرخ بیکاری در این منطقه دارد کما اینکه تنها با بهره برداری از این سه پروژه کلان در سه شهرستان استان همدان زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از سه هزار نفر مهیبا خواهد شد.

آنچه مسلم است اینکه هنوز آمار بیکاری در جامعه بالاخص قشر جوان و تحصیلکرده بالاست و جوانان جویای کار در جامعه بسیار زیاد هستند و از طرفی استان همدان به علت نداشتن کارخانه و شرکت‌های مادر با مشکلات بیشتری نسبت به دیگر استانها در بخش اشتغال مواجه است.

امروز حل این مشکل که مطالبه اصلی جوانان استان همدان است نیازمند یک اراده قوی و برنامه‌ریزی اساسی است و به راحتی قابل حل نیست چراکه باید برای کارآفرینی و اشتغالزایی به توسعه اقتصادی استان همدان فکر کرد.

توسعه اقتصادی همدان در گرو ایجاد کارخانه‌ها و شرکتهای بزرگ اقتصادی است

توسعه اقتصادی استان همدان در گرو ایجاد و راه‌اندازی کارخانه‌ها و شرکتهای بزرگ اقتصادی است و بدون این نمی‌توان اشتغال پایدار در استان ایجاد نمود که این امر باید مورد توجه رئیس‌جمهور و مسئولان استان قرار گیرد.

استان همدان در حالی میزبان دور چهارم سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیئت دولت است که طبق گفته رئیس‌جمهور و دیگر اعضای هیئت دولت در سفر دور چهارم بر امر اشتغال‌زایی تأکید می‌شود و کارگروه اشتغال در استانها با حضور رئیس‌جمهور پیگیری خواهد شد که باید در انتظار نشست تا نتایج آن اعلام گردد.