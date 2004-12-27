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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۰۹

مدير كل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن:

معادن فلزي و غير فلزي مشمول ارزيابي زيست محيطي اعلام شدند

براساس توافق ميان وزارت صنايع و معادن و سازمان محيط زيست ، بخشي از معادن كشور مشمول انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير كل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن با بيان اين مطلب گفت: بر اين اساس احداث معادن فلزي سنگ مس با حداقل ظرفيت استخراجي يك ميليون تن درسال، سنگ آهن با ظرفيت استخراجي حداقل 600 هزارتن و سنگ طلا با هر ظرفيتي از اين پس به منظور انجام فعاليت بايد اقدام به ارزيابي زيست محيطي كنند.

شاهين محمدنژاد افزود: معادن سرب و روي با حداقل ظرفيت استخراج يك صد هزار تن در سال و معادن ساير فلزات با حداقل ظرفيت استخراجي سطح بيش از 400 هكتارنيز مشمول انجام ارزيابي زيست محيطي هستند.

وي تصريح كرد: پيش از اين تا پايان سال گذشته 15 گروه شامل كارخانجات پتروشيمي ، شهركهاي صنعتي، طرحهاي جنگلداري، بزرگراهها، راه آهن ، نيروگاههاي حرارتي، فرودگاهها و سدها از جمله گروهاي مشمول ارزيابي زيست محيطي بودند.

به گفته وي، كشتارگاههاي بزرگ صنعتي ، گروههاي صنايع فولاد، پالايشگاهها ، پروژه هاي آبياري و زهكشي، كشت و صنعت ها، محلهاي دفن زباله شهري از ديگرگروههايي بودند كه تا پايان سال گذشته موظف به انجام و ارايه ارزيابي زيست محيطي شدند.

محمد نژاد افزود: شورايعالي محيط زيست در آخرين جلسه سال 82 با توافق وزارت صنايع و معادن و سازمان محيط زيست تصويب كرده بود بخشي از معادن كشور مشمول انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي باشند كه پس از جلسات متعدد كارشناسان ، ليست آنها اعلام شد.  

کد مطلب 142778

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