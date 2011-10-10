امنیت نیاز ضروری بشر است/ نیروی انتظامی سفیر امنیت و آسایش

به گزارش خبرنگار مهر، انسان امروز از صبح که چشم می گشاید تا شب که به امید خوابی، پلک هایش را برهم می نهد دغدغه حفظ داشته ها و نداشته هایش را با خود یدک می کشد. هرکسی در هر سنی دغدغه حفظ جان و مال خود و عزیزانش را دارد. همه کوشش او برای دست یافتن به آرامشی است که گاهی با او وداع کرده است.



دست یافتن به امنیت و آرامش و حفظ این نیاز اصلی انسان، پس از حق زندگی همواره مورد توجه بوده است و مردان هر خانواده، بزرگان قبیله، مدیران، وکلا و هزاران شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر در راستای دستیابی به این مهم کوشیده اند و امروز در کنار هزاران دستگاه متعدد که برای رفع این نیاز انسانی می کوشند، نیروی انتظامی نقش بی بدیلی را ایفا می کند. نیروی انتظامی که از گذشته با عناوین مختلفی به حفظ امنیت اجتماعی و نظم عمومی پرداخته است.



و امروز تحت عنوان نیروی انتظای جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ارزش های والای نظام و اسلام وظیفه حفظ امنیت و

آسایش مردم را به عهده دارند.



نیروی انتظامی را می توان نگهبان بیداری دانست که در راستای اهداف والای خود در خدمت به مردم از هیچ چیز دریغ نمی کند. در دنیای پرتلاطم امروز در کشور اسلامی ایران که هر روز در معرض هجمه های بی شمار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دشمنان است، عوامل نیروی انتظامی سفیران امنیت و آسایش هستند و اینک ورود به دنیای بدون مرز وظایف این نهاد را سنگین تر از گذشته کرده است.

اگر تا دیروز حفظ جان و مال مردم در برابر عده ای قلیل از اشرار مهم ترین وظیفه نیروی انتظامی بود امروز نیروی انتظامی دغدغه برقراری امنیت و آرامش میلیون ها انسان در جوامع کوچک و بزرگ شهری و روستایی، جلوگیری ا ز ورود، عرضه و مصرف هزاران کالای ضد فرهنگی و ایستادگی در برابر انواع هجمه ها را دارد.



توجه به وظایف خطیر نیروی انتظامی لزوم بازنگری مداوم در عملکرد این ارگان را جهت ارتقا سطح خدمت رسانی و افزایش تعامل با بطن جامعه را بیش از پیش نمایان می کند.



حضور بیش از پیش نیروی انتظامی در بطن جامعه، ارتقا فرهنگ عمومی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و ناامنی، افزایش تعامل مردم با نیروی انتظامی و جایگزینی اهرم های تربیتی به جای اقدامات بازدارنده از جمله اقداماتی است که نیروی انتظامی می تواند جهت ارتقا امنیت و آرامش در جامعه مورد توجه قراردهد.



در واقع زندگی در جوامع امروز، زندگی در بحرانی است که نیاز ویژه ای به آموزش و فرهنگ سازی دارد و نقش نیروی انتظامی در مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

در این زمینه می توان یکی از اولویت های کاری ناجا را ایجاد شفافیت در تبیین پدیده های خلاف قانون، شرع و عرف، تعریف درست از نحوه بر خورد با موارد بحرانی و آگاهی بخشی در برابر خطرها عنوان کرد.

کار ناجا می تواند عمدتاَ در این باشد که بین یک نگرش علمی پیرامون پدیده های ناپسند و حفظ آرامش در جامعه تعادل برقرار کند زیرا از آنجایی که اطلاعات در این مورد به صورت علمی منتقل نمی شود، گرایش ها به این امور ناشایست موجب مقابله با قانون وقانون گریزی شده است و باید برای مردم شناخت درست و دقیق حاصل شود.

