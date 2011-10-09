به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران عصر روز شنبه 16مهر در تالار اجتماعات انجمن قلم ایران برگزار شد.

در این جلسه که به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید انجمن برگزار شده بود، پس از خیر مقدم‌گویی به اعضای فعلی از سوی نایب رئیس فعلی انجمن، فهرست برنامه‌های مجمع را به اطلاع حاضران رساند. سپس مطابق با اساسنامه انجمن هیئت مدیره موقت برای مجمع عمومی تعیین شدند که طی آن امیرحسین فردی به عنوان رئیس، رضا اسماعیلی به عنوان نایب رئیس، محمدعلی‌گودینی به عنوان منشی، امیرمرادحاصل و علی اکبر والایی نیز به عنوان ناظر انتخاب شدند و اداره جلسه را برعهده گرفتند.

قرائت گزارش عملکرد دوساله هیئت مدیره، توسط راضیه تجار دبیر انجمن، تعیین حق‌عضویت سالانه سال جدید به مبلغ 20000 تومان و گزارش آنگاه عملکرد مالی انجمن در سال مالی گذشته از دیگر موارد مطرح شده در جلسه دیروز بود.

در ادامه این نشست، نامزدهای هیئت مدیره دوره هفتم شامل سمیرا اصلانپور، عباسعلی براتی پور، محسن پرویز، راضیه تجار، کامران پارسی نژاد، پدرام پاک آیین، فیروز زنوزی جلالی، محمدرضا سرشار، احمد شاکری، رضا رسولی، محمد میرکیانی و نامزدهای بازرسی دوره سیزدهم شامل محمد ابراهیم بچی، سیدعلیرضا سجادپور، احمد عربلو، مریم صباغزاده ایرانی،علی‌الله سلیمی به معرفی خود و سوابق کاری شان پرداختند.

در ادامه و پس از رای‌گیری افراد زیر برای دو سال عضویت در هیئت مدیره و یک سال عضویت به عنوان بازرس انتخاب شدند:

اعضای اصلی هیئت مدیره: محسن پرویز (101 رای)، محمدرضا سرشار (94 رای)، راضیه تجار (93 رای)، محمد میرکیانی(86 رای)، کامران پارسی نژاد شیرازی (67 رای)، پدرام پاک آیین (66 رای) و عباسعلی براتی پور(65 رای).

اعضای علی البدل هیئت مدیره: احمد شاکری (65 رای)، رضا رسولی (62 رای)، فیروز زنوزی جلالی (61 رای).

بازرسان اصلی: سیدعلیرضا سجادپور (88 رای)، احمد عربلو (83 رای)، علی الله سلیمی (63 رای).

بازرسان علی البدل: مریم صباغزاده ایرانی (56 رای)، ابراهیم بچی (40 رای).

در این رای گیری به دلیل تساوی آراء براتی پور و شاکری، میان آن دو قرعه کشی به عمل آمد و در نهایت براتی پور به عنوان آخرین نفر عضو اصلی و شاکری به عنوان اولین نفر عضو علی‌البدل هیئت مدیره تعیین شدند.

یادآور می‌شود، طبق اساسنامه انجمن قلم ایران اعضای منتخب هیئت مدیره، در نخستین نشست خود که این بار در شنبه آتی 23 مهر برگزار خواهد شد، از میان خود، یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه دار برمی‌گزینند.

در دوره قبل، دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس، محمدرضا سرشار نایب رئیس، راضیه تجار دبیر و فیروز زنوزی جلالی خزانه‌دار بودند.