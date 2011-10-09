۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۷

ابوترابی به مهر خبر داد:

دومین جشنواره فیلم بسیج "سکانس بیداری" در یزد برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: دبیر دومین جشنواره فیلم بسیج "سکانس بیداری" از برپایی این جشنواره در 27 مهرماه جاری در یزد خبر داد.

ابوالقاسم ابوترابی زارچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره با موضوعاتی از قبیل بازخوانی ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، بیداری اسلامی، جهاد اقتصادی و مضامین آیینی اجتماعی برگزار می شود.

وی ادامه داد: سازمان بسیج هنرمندان برای رشد و شکوفایی استعداد هنری بسیجیان، شناسایی نخبگان هنری، ایجاد رقلبت سالم و سازننده در بین هنرمندان فبلمساز بسیجی برای خلق آثار برجسته و شاخص اقدام به برگزاری دومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج کرده است.

وی با بیان اینکه دومین جشنواره فیلم بسیج با عنوان "سکانس بیداری" 27 مهرماه جاری در محل سینما تک یزد برگزار می شود، یادآور شد: در این جشنواره از نفرات برگزیده تجلیل خواهد شد.

