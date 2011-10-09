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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۱

رمضان پور:

طرح پزشک خانواده در سراسر کشور عملیاتی می شود

طرح پزشک خانواده در سراسر کشور عملیاتی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس وزارت بهداشت ودرمان و علوم پزشکی کشور گفت: اجرای طرح پزشک در سراسر کشور عملیاتی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان محسن پور صبح شنبه در حاشیه تودیع و معارفه روسای علوم پزشکی گلستان افزود: این طرح پیش از این در سه استان کشور اجرایی و نتایج آن رصد شد.

وی اظهار داشت: چهارمحال بخیاری، سیستان و بلوچستان و گلستان سه استانی هستند که طرح پزشک خانواده در آن اجرا شد.

وی عنوان کرد: مشکلات اجرایی این طرح رصد شد و دستگاههای دست اندارکار در حال رسیدگی این مسائل است.

محسن پور گفت: مردم باید کمک کنند تا این طرح خوب اجرایی شود تا از مزایای این طرح خوب بهره مند شوند.

در این مراسم از زحمات شهریار سمنانی رئیس قبلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تقدیر و عبدالله عباسی جایگزین وی شد.

کد مطلب 1427789

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