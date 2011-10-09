مهمانپرست وارد مسکو شد

به گزارش خبرنگار اعزامی به مهر به مسکو، هیئت مطبوعاتی ایران متشکل از خبرنگاران ایسنا، فارس، مهر، زنان و شبکه خبر یک ساعت پیش به وقت محلی وارد مسکو شدند.

در این دیدار رامین مهمانپرست قرار است از مطبوعات روسیه بازدید و با برخی مقامهای این کشور دیدار داشته باشد.

رامین مهمانپرست که برای ملاقات با همتای روسی و دیگر مقامات فدراسیون روسیه به این کشور سفر کرده است، علاوه بر ملاقات های رسمی و سخنرانی در محافل علمی و دانشگاهی، با نخبگان و اندیشمندان روسیه دیدار و همچنین از توانمندی‌ها و ظرفیتهای رسانه ‌ای روسیه بازدید می‌کند.



پیشتر در همین رابطه وزارت خارجه روسیه سفر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به این کشور را به عنوان اقدامی توصیف کرد که بیانگر سرعت در توسعه روابط دو کشور است.



"آلکساندر لوکاشویچ" سخنگوی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو، ضمن اشاره به سفر مهمانپرست اظهار داشت در شرایطی که دیدار مقام های رسمی دو کشور به طور فعال جریان دارد، سفر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شاخص دیگری است که بیانگر سرعت در توسعه روابط دو کشور است.