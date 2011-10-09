همگرایی اروپا عاملی برای مشکلات مالی این اتحادیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "واکلاو کلاوس" در سخنانی در واکنش به اظهارات "خوزه مانوئول بارسو" کمسیونر اتحادیه اروپا که گفته بود اتحادیه باید روند همگرایی را بمنظور حل بحران بدهی ها تقویت کند، گفت: من اساساً کاملاً مخالف بارسو هستم و می دانم که وی به گونه ای فاحش اشتباه می کند.

کلاوس گفت: مشکلات جاری اروپا با تسریع در روند بیشتر اروپایی بوجود آمده و این امری کاملاً مشهود است.

بحران مالی و بدهی ها دراروپا در چند ماه گذشته این بلوک را با چالش بزرگی روبه رو ساخته است. یونان، ایتالیا، پرتغال، ایرلند، و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که با این بحران دست و پنجه نرم می کنند.

یک مؤسسه اعتبار سنجی در آخرین گزارش خود رتبه های مالی ایتالیا، و اسپانیا را به ترتیب یک و دو رتبه پائین آورده است.

مؤسسه اعتبار سنجی "فیچ" همچنین هشدار داده است که در آینده ممکن است اعتبارهای بیشتری نیز سقوط کنند.

رئیس جمهوری چک که همه او را "مشکوک اروپایی" لقب داده اند ترویج پول رایج اتحادیه را عامل این بحران معرفی کرده و می گوید: زمانی که سیاست بر اقتصاد غلبه کند و قوانین اقتصادی نادیده گرفته شود چنین مشکلاتی اجتناب ناپذیر است.