در گفتگو با مهر اعلام شد: عرضه نوعی قارچ کش با استفاده از گیاهان دارویی توسط محققان کشور

سینا احمدی از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این قارچ کش باعث پیشگیری و درمان بیماری بوته میری (Damping off) می شود اظهار داشت: این بیماری ناشی از فعالیت قارچهای خاکزی مانند گونه های مختلف فوزاریم و رایزوکتونیا (Rhizoktinia spp) بر روی گیاهچه ها و نیز گیاهان کامل است.

وی با بیان اینکه در ساخت این قارچ کش از خاصیت قارچ کشی برخی گیاهان دارویی و ترکیبات معدنی بهره گرفته شد اضافه کرد: مواد تشکیل دهنده این محصول گیاهان دارویی و ترکیبات معدنی گوگردی است از این رو استفاده از این قارچ کش در مزارع آلودگی های زیست محیطی ایجاد نمی کند.



احمدی با تاکید بر اینکه این محصول برای محافظت از گیاهچه ها در مقابل بیماری و یا درمان بیماری در مراحل اولیه کاربرد دارد، ادامه داد: برای کاهش عوامل بیماری زا می توان این قارچ کش را بر روی سطح خاک در پای گیاهان پاشیده و با خاک مخلوط و سپس آبیاری سطحی انجام شود.



این محقق یادآور شد: این قارچ کش موجب جلوگیری از تکثیر سلولهای قارچی بر روی گیاهچه ها و گیاهان کامل می شود. علاوه بر این برای پیشگیری از شیوع این بیماری در میان گیاهان می توان در زمان جوان بودن گیاه در مرحله گیاهچه از این قارچ کش استفاده کرد.