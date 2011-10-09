143 شورای حل اختلاف در گلستان فعال است

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز دور دوم بازدید از شعب شورای حل اختلاف استان با عنوان از میلاد تا میلاد خبر داد.

وی اظهار داشت: در این دور از بازدید ها که از میلاد امام رضا علیه السلام آغاز و تا میلاد امام موسی کاظم علیه السلام ادامه دارد، همه شعب شهری و روستایی استان که در دور اول بازرسی شده بودند، توسط یک تیم کارشناسی بازدید می شوند.



وی با بیان این که در این طرح روند رشد، بهبود و رفع اشکالات و نواقص مشاهده شده در دور اول بازرسی ها، بررسی می شود افزود : در صورتیکه تغییری در روند بهبود شعب حاصل نشده باشد، علت آن آسیب شناسی و برای رفع آن اقدامات لازم صورت می گیرد.



جعفری با بیان این که در دور اول بیش از 20 مورد بازرسی و حدود 500 نفر ساعت کار مشکلات شعب و اعضا، به صورت میدانی آسیب شناسی شد افزود: حضور در دورترین شعب شورای حل اختلاف، امکان تعامل چهره به چهره و بررسی مشکلات به منظور برنامه ریزی بهتر برای تدوین دوره های آموزشی ویژه هر حوزه قضایی را در سطح استان فراهم می کند.



وی تصریح کرد: دراین بازرسی ها شناسنامه کاملی از تمام شعب، تهیه شده است که می تواند در آینده به عنوان یک مرجع کامل برای برنامه ریزی ها و اقدامات مدیریتی مورد استفاده قرار گیرید.