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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۲

اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی

اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی

ارتباط مشترکان تلفن ثابت در سه مرکز مخابراتی تهران از امروز شنبه به مدت 3 روز با اختلال همراه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات جماران، شهید چمران و قدس از امروز شنبه 16 مهرماه آغاز می شود که با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2228، 2229، 2280 الی 2283 و 2611 الی 2613 در محدوده خیابان شهید باهنر، کوچه امیر سلیمانی، یاس، سوده، امیدیان، چراغی و طاهری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه خواهد بود.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 6656 در محدوده بزرگراه شیخ فضل الله نوری، خیابان های ستارخان، خارک و شهید نرگه ای نیز حداکثر به مدت سه روز با اختلال همراه است.
 
با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان مرکز مخابرات قدس نیز از ساعت 24 روز شنبه به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
کد مطلب 1427796

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