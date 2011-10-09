اسکاتلند به صعود امیدوار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسکاتلند شنبه شب در تنها دیدار باقیمانده از روز نهم از مرحله انتخابی مسابقات فوتبال یورو 2012 در زمین لیتخن اشتاین به میدان رفت. این دیدار که از گروه نهم رقابت‌ها برگزار شد به برتری یک برصفر تیم اسکاتلند انجامید. تنها گل تیم اسکاتلند را "مکایل اسمیت" به برتری رساند تا این تیم پس از اسپانیا در رده دوم جدول قرار گیرد.

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- اسپانیا 7 7 - - 21 2- اسکاتلند 7 3 2 2 11 3- جمهوری چک 7 3 1 3 10 4- لیتوانی 7 1 2 4 5 5- لیختن اشتاین 8 1 1 6 4

پیش از این تیم‌های آلمان، اسپانیا، هلند، ایتالیا و انگلستان صعود خود به مرحله پایانی رقابت‌های یورو 2012 به میزبانی مشترک اوکراین و لهستان را قطعی کرده‌اند.