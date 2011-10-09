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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۲

تا پایان امسال/

10 هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان بوشهر اهدا می شود

10 هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان بوشهر اهدا می شود

دیر - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت: تا پایان امسال 10هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان اهدا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خوش طینت شنبه شب در جمع مسئولان شهرستان دیر افزود: همچنین تا پایان سال در 44 روستای پر جمعیت استان کتابخانه راه اندازی می شود.

وی افزود: در حال حاضر تعداد 60 باب کتابخانه عمومی با دارا بودن 566 هزار و 516 جلد کتاب در استان در حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.

وی توسعه فضای کتابخانه‌ های عمومی را بیش از 19 هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: به دنبال تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان به فناوری‌های روز و حرکت به سوی دیجیتالی شدن کتابخانه‌ ها و ارائه خدمات مطلوب ‌تر آنها هستیم.

مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی استان بوشهر گفت: باید زمینه ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، بسترهای لازم برای ارتقای وضعیت کیفی و کمی کتابخانه‌های عمومی در استان فراهم شود.

کد مطلب 1427799

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