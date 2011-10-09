10 هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان بوشهر اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خوش طینت شنبه شب در جمع مسئولان شهرستان دیر افزود: همچنین تا پایان سال در 44 روستای پر جمعیت استان کتابخانه راه اندازی می شود .

وی افزود: در حال حاضر تعداد 60 باب کتابخانه عمومی با دارا بودن 566 هزار و 516 جلد کتاب در استان در حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.

وی توسعه فضای کتابخانه‌ های عمومی را بیش از 19 هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: به دنبال تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان به فناوری‌های روز و حرکت به سوی دیجیتالی شدن کتابخانه‌ ها و ارائه خدمات مطلوب ‌تر آنها هستیم.