بازگشت دوباره طلاب به مترو/ تبیین شبهات عرفانهای کاذب در دستورکار طلاب

حجت الاسلام سید محمد حسینی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور طلاب جوان در ایستگاههای مترو گفت: پس از تجربه موفق حضور طلاب در ایام مبارک ماه رمضان این طلاب دوباره در ایستگاه های مترو مستقر می شوند.

وی ادامه داد: 60 طلبه در 30 ایستگاه مترو مستقر می شوند و به سوالات شرعی مسافران پاسخ می دهند.

حسینی با بیان این که پاسخگویی به شبهات و شفاف سازی در خصوص عرفانهای کاذب بخشی از فعالیتهای طلاب جوان است گفت: به زودی مکانهای ویژه ای برای استقرار طلاب ایجاد می شود.

وی مورد دلیل حضور طلاب در ایستگاههای مترو گفت: استقرار طلاب به خواست شهروندان بوده است. پیش از این شرکت بهره برداری بخشی با عنوان شورای فرهنگی نداشت و نیازهای مسافران در این بخش بی پاسخ می ماند که خوشبختانه تلاش کرده ایم تمامی ایستگاههای مترو فضایی فرهنگی پیدا کند.

پیش از این مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از استقرار 50 طلبه خانم در ایستگاههای مترو خبر داده بود.