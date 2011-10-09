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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۵

درمان دیابت نوع 1 در موشها با استفاده از سلولهای بنیادی پیاز بویایی

درمان دیابت نوع 1 در موشها با استفاده از سلولهای بنیادی پیاز بویایی

گروهی از پژوهشگران ژاپنی موفق شدند با پیوند سلولهای بنیادی پیاز بویایی مغز به پانکراس موشها دیابت نوع 1 را در این مدلهای حیوانی درمان کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیابت نوع 1 اغلب با عنوان دیابت جوانی و یا دیابت وابسته به انسولین شناخته می شود و شیوع آن به تعداد گستردگی سلولهای انسولین ساز در پانکراس بستگی دارد.

به تازگی محققان موسسه AIST در سوکوبای ژاپن تکنیک جدیدی را برای مبارزه با این بیماری ابداع کرده اند که نشان می دهد با استفاده از سلولهای بنیادی هیپوکامپ و پیاز بویایی در بخش جلویی مغز می توان سلولهای انسولین ساز را تولید کرد.

این آزمایشات نشان داد به محض اینکه سلولهای بنیادی نورونی پیاز بویایی و هیپوکامپ به پانکراس موشهای مبتلا به دیابت نوع 1 پیوند زده شدند به سلولهای تولیدکننده انسولین تبدیل شدند و نتایج خوبی نشان دادند.

براساس گزارش گیزمودو، این محققان تاکید کردند که سلولهای بنیادی پیش از پیوند در آزمایشگاه دستکاری نشدند و به محض تمایز بلافاصله شروع به تولید انسولین کردند.

کد مطلب 1427801

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