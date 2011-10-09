۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۷

آیت الله صفایی بوشهری:

فرهنگ استاندارد در جامعه نهادینه شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: باید با اجرای برنامه ها و اطلاع رسانی صحیح فرهنگ استاندارد و استفاده مردم از کالای استاندارد و با کیفیت در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شنبه شب در جمع مسئولان و کارکنان اداره استاندارد بوشهر اظهارداشت: باید در عرصه کیفیت بخشی به کالا دارای نگاه دانایی محور، مدیریت حاکمیتی و نظارت میدانی باشیم.

وی افزود: کار استاندارد کاری حاکمیتی است که باید بر مبنای دانش روز طراحی شود و با مدیریت کارآمد اعمال و در فضای تولید، تولیدات نظام را در یک فضای بسیار کارشناسانه و استاندارد هدایت نماید.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه رقابت جهانی در کیفیت است نه در کمیت، گفت: باید با شاخصه های بین المللی استاندارد را اعمال کنیم و قدرت رقابت بین کالای داخلی و خارجی را ایجاد کنیم و قدرت برتری کیفیت ایرانی بر خارجی را داشته باشیم.

آیت الله صفایی بوشهری با ابراز خرسندی از استقلال اداره استاندارد، اظهارداشت: باید به دنبال تولید پروژه های نوین، مدیریت کارآمد و نظارت بر کار و کالا طبق استاندردها باشیم.

