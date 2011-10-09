فرهنگ استاندارد در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شنبه شب در جمع مسئولان و کارکنان اداره استاندارد بوشهر اظهارداشت: باید در عرصه کیفیت بخشی به کالا دارای نگاه دانایی محور، مدیریت حاکمیتی و نظارت میدانی باشیم .

وی افزود: کار استاندارد کاری حاکمیتی است که باید بر مبنای دانش روز طراحی شود و با مدیریت کارآمد اعمال و در فضای تولید، تولیدات نظام را در یک فضای بسیار کارشناسانه و استاندارد هدایت نماید .

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه رقابت جهانی در کیفیت است نه در کمیت، گفت: باید با شاخصه های بین المللی استاندارد را اعمال کنیم و قدرت رقابت بین کالای داخلی و خارجی را ایجاد کنیم و قدرت برتری کیفیت ایرانی بر خارجی را داشته باشیم .