فرهنگ استاندارد در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شنبه شب در جمع مسئولان و کارکنان اداره استاندارد بوشهر اظهارداشت: باید در عرصه کیفیت بخشی به کالا دارای نگاه دانایی محور، مدیریت حاکمیتی و نظارت میدانی باشیم.
وی افزود: کار استاندارد کاری حاکمیتی است که باید بر مبنای دانش روز طراحی شود و با مدیریت کارآمد اعمال و در فضای تولید، تولیدات نظام را در یک فضای بسیار کارشناسانه و استاندارد هدایت نماید.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه رقابت جهانی در کیفیت است نه در کمیت، گفت: باید با شاخصه های بین المللی استاندارد را اعمال کنیم و قدرت رقابت بین کالای داخلی و خارجی را ایجاد کنیم و قدرت برتری کیفیت ایرانی بر خارجی را داشته باشیم.
آیت الله صفایی بوشهری با ابراز خرسندی از استقلال اداره استاندارد، اظهارداشت: باید به دنبال تولید پروژه های نوین، مدیریت کارآمد و نظارت بر کار و کالا طبق استاندردها باشیم.
