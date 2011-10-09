به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ابنا، حجت‌الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) در پی اهانت امام جمعه مدینه به شیعیان و امام زمان(عج) با محکومیت شدید سخنان، آن را پوششی بر جنایات آل‌سعود دانست و گفت: موضع ما نسبت به سخنان پوچ و واهی شیخ حذیفی کاملاً واضح و روشن است. این مطالب برای تحت‌الشعاع قرار دادن قضایایی است که در داخل عربستان اتفاق می‏افتد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‏بیت با اشاره به اینکه حذیفی و امثال او نسبت به اهل‏بیت عصمت و طهارت بغض و کینه دارند گفت: حذیفی بارها از این سخنان مغرضانه و تند بر زبان رانده است و امامت این شخص شیطان‏صفت بر مساجد بزرگ اسلام، برای افراد متفکر و غیرمتعصب باعث تأسف است، وی در دوره های مختلف از اینگونه اسائه ادب‌ها و دشنام‌ها و اتهامات غیر عادلانه نسبت به پیروان اهل‏بیت داشته است.



وی با تأکید بر اینکه علمای وهابی عربستان با بهره‏برداری ناحق از موقعیت دینی خود، از حکام ظالم، ستمگران و آدمکشان حمایت می‏کنند، گفت: البته حذیفی در همین سخنرانی به خودش پاسخ داده است، وی یک کشور خارجی را به دخالت در امور عربستان متهم می‏کند؛ حال آنکه اگر دخالت در کشورها صحیح نیست .



اختری در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به حذیفی و آل‌الشیخ ادامه داد: آنها باید پاسخ دهند که چرا مردم مناطق الشرقیه و شیعیان همه عربستان باید از تصدی مسئولیت‏های دولتی محروم باشند؟ چرا آنها از داشتن حقوقی همانند دیگر شهروندان عربستانی محروم هستند؟ اینها همه در حالی است که بیش از سه میلیون شیعه از مذاهب و طوایف گوناگون در عربستان زندگی می‏کنند.



وی با تأکید بر اینکه حقیقت برای انسان‏های بی‏طرف، منصف و متدین کاملاً روشن است، افزود: امثال حذیفی که هیچ گونه بهره‏ای از ایمان به خداوند متعال نبرده‌اند و نماز و منبر را وسیله‏ای برای اغراض شهوانی و شخصی خودشان قرار داده‏اند همواره از بلندگوهای مسجدالحرام و مسجدالنبی سوءاستفاده کرده‌اند. آنان از مقام فتوا به ناحق استفاده کرده و مردم مسلمان را تکفیر می‏کنند و فقط هم به تکفیر شیعیان بسنده نمی‏ کنند.



به گزارش مهر، در پی قیام مردم منطقه شیعه‏نشین عربستان بدالعزیز آل الشیخ و شیخ علی الحذیفی از علمای وهابی عربستان در خطبه‏های نماز جمعه ریاض و مدینه بشدت به شیعیان حمله کرد و به مقدسات اسلام اهانت کردند.