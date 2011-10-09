به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ابنا، حجتالاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پی اهانت امام جمعه مدینه به شیعیان و امام زمان(عج) با محکومیت شدید سخنان، آن را پوششی بر جنایات آلسعود دانست و گفت: موضع ما نسبت به سخنان پوچ و واهی شیخ حذیفی کاملاً واضح و روشن است. این مطالب برای تحتالشعاع قرار دادن قضایایی است که در داخل عربستان اتفاق میافتد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت با اشاره به اینکه حذیفی و امثال او نسبت به اهلبیت عصمت و طهارت بغض و کینه دارند گفت: حذیفی بارها از این سخنان مغرضانه و تند بر زبان رانده است و امامت این شخص شیطانصفت بر مساجد بزرگ اسلام، برای افراد متفکر و غیرمتعصب باعث تأسف است، وی در دوره های مختلف از اینگونه اسائه ادبها و دشنامها و اتهامات غیر عادلانه نسبت به پیروان اهلبیت داشته است.
وی با تأکید بر اینکه علمای وهابی عربستان با بهرهبرداری ناحق از موقعیت دینی خود، از حکام ظالم، ستمگران و آدمکشان حمایت میکنند، گفت: البته حذیفی در همین سخنرانی به خودش پاسخ داده است، وی یک کشور خارجی را به دخالت در امور عربستان متهم میکند؛ حال آنکه اگر دخالت در کشورها صحیح نیست .
اختری در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به حذیفی و آلالشیخ ادامه داد: آنها باید پاسخ دهند که چرا مردم مناطق الشرقیه و شیعیان همه عربستان باید از تصدی مسئولیتهای دولتی محروم باشند؟ چرا آنها از داشتن حقوقی همانند دیگر شهروندان عربستانی محروم هستند؟ اینها همه در حالی است که بیش از سه میلیون شیعه از مذاهب و طوایف گوناگون در عربستان زندگی میکنند.
وی با تأکید بر اینکه حقیقت برای انسانهای بیطرف، منصف و متدین کاملاً روشن است، افزود: امثال حذیفی که هیچ گونه بهرهای از ایمان به خداوند متعال نبردهاند و نماز و منبر را وسیلهای برای اغراض شهوانی و شخصی خودشان قرار دادهاند همواره از بلندگوهای مسجدالحرام و مسجدالنبی سوءاستفاده کردهاند. آنان از مقام فتوا به ناحق استفاده کرده و مردم مسلمان را تکفیر میکنند و فقط هم به تکفیر شیعیان بسنده نمی کنند.
به گزارش مهر، در پی قیام مردم منطقه شیعهنشین عربستان بدالعزیز آل الشیخ و شیخ علی الحذیفی از علمای وهابی عربستان در خطبههای نماز جمعه ریاض و مدینه بشدت به شیعیان حمله کرد و به مقدسات اسلام اهانت کردند.
نظر شما