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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

وهابیون از روی کینه به اهل بیت(ع) اهانت می‌کنند

وهابیون از روی کینه به اهل بیت(ع) اهانت می‌کنند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تشریح دلایل اهانت امام جمعه مدینه به شیعیان و امام زمان(عج)،‌گفت:‌ کینه وهابیون نسبت به اهل بیت(ع) آنان را به این وضع دچار و وادار به اهانت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ابنا، حجت‌الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) در پی اهانت امام جمعه مدینه به شیعیان و امام زمان(عج) با محکومیت شدید سخنان، آن را پوششی بر جنایات آل‌سعود دانست و گفت: موضع ما نسبت به سخنان پوچ و واهی شیخ حذیفی کاملاً واضح و روشن است. این مطالب برای تحت‌الشعاع قرار دادن قضایایی است که در داخل عربستان اتفاق می‏افتد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‏بیت با اشاره به اینکه حذیفی و امثال او نسبت به اهل‏بیت عصمت و طهارت بغض و کینه دارند گفت: حذیفی بارها از این سخنان مغرضانه و تند بر زبان رانده است و امامت این شخص شیطان‏صفت بر مساجد بزرگ اسلام، برای افراد متفکر و غیرمتعصب باعث تأسف است، وی در دوره های مختلف از اینگونه اسائه ادب‌ها و دشنام‌ها و اتهامات غیر عادلانه نسبت به پیروان اهل‏بیت داشته است.

وی با تأکید بر اینکه علمای وهابی عربستان با بهره‏برداری ناحق از موقعیت دینی خود، از حکام ظالم، ستمگران و آدمکشان حمایت می‏کنند، گفت: البته حذیفی در همین سخنرانی به خودش پاسخ داده است، وی یک کشور خارجی را به دخالت در امور عربستان متهم می‏کند؛ حال آنکه اگر دخالت در کشورها صحیح نیست .

اختری در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به حذیفی و آل‌الشیخ ادامه داد: آنها باید پاسخ دهند که چرا مردم مناطق الشرقیه و شیعیان همه عربستان باید از تصدی مسئولیت‏های دولتی محروم باشند؟ چرا آنها از داشتن حقوقی همانند دیگر شهروندان عربستانی محروم هستند؟ اینها همه در حالی است که بیش از سه میلیون شیعه از مذاهب و طوایف گوناگون در عربستان زندگی می‏کنند.

وی با تأکید بر اینکه حقیقت برای انسان‏های بی‏طرف، منصف و متدین کاملاً روشن است، افزود: امثال حذیفی که هیچ گونه بهره‏ای از ایمان به خداوند متعال نبرده‌اند و نماز و منبر را وسیله‏ای برای اغراض شهوانی و شخصی خودشان قرار داده‏اند همواره از بلندگوهای مسجدالحرام و مسجدالنبی سوءاستفاده کرده‌اند. آنان از مقام فتوا به ناحق استفاده کرده و مردم مسلمان را تکفیر می‏کنند و فقط هم به تکفیر شیعیان بسنده نمی‏ کنند.

به گزارش مهر، در پی قیام مردم منطقه شیعه‏نشین عربستان بدالعزیز آل الشیخ و شیخ علی الحذیفی از علمای وهابی عربستان در خطبه‏های نماز جمعه ریاض و مدینه بشدت به شیعیان حمله کرد و به مقدسات اسلام اهانت کردند.
کد مطلب 1427804

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