هشت میلیارد تومان به محور بوشهر- شیف - گناوه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری شنبه شب در نشست شورای فنی استان بوشهر افزود: همچنین 1.5 میلیارد تومان و دو میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات استان بوشهر برای این پروژه اختصاص می‌ یابد .

وی با بیان اینکه برای ساخت محور بوشهر، شیف به گناوه 115میلیارد ریال اعتبار هزینه می ‌شود، اظهارداشت: راه ‌های اصلی در مناطق مرزی استان باید به بزرگراه تبدیل شود تا شاهد توسعه پسکرانه ‌های بنادر نیز باشیم.

معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: محور بوشهر- شیف - گناوه نقش مهمی در توسعه روستاهای اطراف این مناطق دارد .

نصوری با بیان اینکه بومی کردن تکنولوژی از نکات مثبت اجرای این پروژه است، گفت: استفاده از نیروهای جوان و تحصیل کرده در شرکتهای پیمانکاری برای این پروژه نیز از دیگر مزایای این پروژه است.

وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه مذکور توسعه بندر ریگ، روستاهای مجاور و بنادر حاشیه‌ ای را به دنبال دارد، گفت: راه ‌های مرزی را در استان بوشهر باید تقویت کنیم تا توسعه بنادر نیز تسریع شود.

مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر نیز در این نشست گفت: به وزیر قول داده ایم این پروژه در بهمن ماه امسال به اتمام برسد .

علیرضا صفایی بوشهری افزود: با نشستهایی که داشتیم برای تسریع در اجرای این پروژه، هم اکنون در سه شیفت کاری این پروژه در حال اجراست.

وی با بیان اینکه اعتبار این پروژه از محل اعتبارات وزارت نفت، تملک دارایی و اعتبارات ملی تامین شده است، اظهار امیدواری کرد با حمایت مسئولان و تلاش پیمانکاران روند اجرای این پروژه بیش از پیش سرعت یابد .

مدیر کل دفتر فنی استاندار بوشهر نیز در این نشست در ارتباط با پروژه کتابخانه شهید عاشوری بوشهر نیز گفت: این کتابخانه در محیطی به مساحت یک هزار و 500 متر مربع حدود یک میلیارد و 50 میلیون تومان اعتبار برای تخریب و نوسازی نیاز دارد .

احمد زارعی افزود: به منظور مقاوم سازی این پروژه، یکی از شرکت‌های معتبر استان را درگیر این کار کردیم.