نقض بی سابقه حقوق بشر در عربستان/ رد اتهامات علیه ایران توسط معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، یک فعال سیاسی عربستانی از مقامات کشورش خواست تا بازداشت شدگان معترض در منطقه الشرقیه را فورا آزاد کنند.



علی حسن تصریح کرد: محاکمه معترضان که در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کردند، محاکمه هایی ظالمانه وغیرعادلانه است زیرا این افراد غیور خواهان حقوق مشروع خود هستند.





وی درادامه افزود: این افراد هیچ جنایتی مرتکب نشده اند، بلکه تنها جرم آنها اعتراض مسالمت آمیز است. مقامات باید از حماقت و وحشیگری در برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز خودداری کنند.



حسن که با العالم گفتگو می کرد، گفت مردم در المنطقه الشرقیه برای آزادی زندانیان فراموش شده در عربستان و همچنین برای درخواست خروج ارتش عربستان از بحرین و آزاد گذاشتن مردم بیگناه تظاهرات کردند.

وی اظهار داشت : ما ساکنان المنطقه الشرقیه از سالیان مدیدی تحت ظلم و ستم مقامات عربستان هستیم. مقامات عربستانی به خوبی می دانند که ما مطالبات بر حق و قانونی داریم و خواستار حقوق شهروندی هستیم.



حسن تاکید کرد: ما از شرکت درتظاهرات مسالمت آمیز خودداری نخواهیم کرد تا حقوق خود را به طور کامل باز پس گیریم.

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دشمنی تاریخی رژیم عربستان با مردم العوامیه



مریم یوسف یک سیاستمدار عربستانی، مقامات ریاض را به دشمنی با شهروندان العوامیه متهم کرد وهشدار داد که راه حل نظامی و امنیتی به نفع مقامات این کشور نیست و آنها نمی توانند با اینگونه اقدامات آرا و افکار شهروندان را سرکوب کنند.



به گفته وی، موارد متعددی از نقض حقوق بشر طی روزهای گذشته علیه مردم و تظاهر کنندگان شهر العوامیه رخ داده است. این اقدامات به وضوح بیانگر آن است که مقامات سعودی یک دشمنی تاریخی با مردم شهر شیعه نشین العوامیه دارند.



نظامیان سعودی با حمله به تظاهرات روز سه شنبه (12 مهرماه) در شهر العوامیه و القطیف در شرق عربستان که در اعتراض به ظلم و ستم رژیم حاکم و به صورت مسالمت آمیز برگزار شد، 24 نفر از جمله یک زن را زخمی کردند.



وی از اقدام صد شخصیت در القطیف و صدور بیانیه ای در محکوم کردن تظاهرات مردمی و حمایتشان از حکومت انتقاد کرد و هشدار داد که عواقب این اقدام وخیم خواهد بود.



یوسف افزود: اقدامات سرکوبگرانه و سیاست ترس در خاموش کردن اعتراضات مردم بی فایده است. حکومت پیش از حوادث العوامیه بسیاری از نیروها و ماشینهای نظامی خود را وارد منطقه کرده و چند ایست بازرسی در مناطق مختلف برای بازرسی مردم و توهین به آنها ایجاد کرد، اما مردم همچنان تظاهرات کردند.



وی به رژیم عربستان هشدار داد که تنها این رژیم سلاح در اختیار ندارد، بلکه همه عربستان با همه روستاها و مناطق آن پر از سلاح است که در صورت لزوم علیه این رژیم استفاده خواهد شد.



یوسف تاکید کرد که سلاح کلمه و سخن بسیار قویتر است، زیرا اگر حکومت بتواند مردم را به وسیله اسلحه هم سرکوب کند هیچ گاه نمی تواند آرا و افکار آنها را سرکوب کند.



رژیم عربستان : معترضان به آل سعود، تروریست هستند!



رژیم سعودی، معترضان به سیاستها و جنایات آل سعود را که در جریان تظاهرات مردمی در شرق این کشور بازداشت شده اند، تروریست خواند و قصد دارد آنها را به همین اتهام محاکمه کند.



یک قاضی وابسته به دربار سعودی اعلام کرد که " بازداشت‌شدگان در رخدادهای "العوامیه"، در استان قطیف منطقه الشرقیه ، مانند تروریستهای وابسته به گروه ضالین - القاعده- در دادگاه های علنی محاکمه خواهند شد.



روزنامه سعودی " المدینه" نوشت : "عبدالله العثیم" قاضی دادگاه استیناف مکه گفته است همه کسانی که در رخدادهای العوامیه دست داشتند، به محض پایان یافتن بازجویی‌ها از آنها ، در دادگاه‌های ویژه تروریستها، محاکمه خواهند شد.



این قاضی سعودی با زیر سئوال بردن اعتراضات مردمی در القطیف مدعی شد: اقدامات این افراد نوعی تروریسم است؛ زیرا رعب و وحشت را در میان شهروندان ایجاد ، از دستورات ولی امر خارج شده و در نظم و امنیت اخلال ایجاد کرده‌اند.



منبعی در وزارت کشور عربستان ادعا کرده بود گروهی از اغتشاشگران جدایی طلب در شهر العوامیه در استان القطیف در شرق عربستان، کوکتل مولوتف (بمبهای دستی آتش زا) به طرف نیروهای امنیتی عربستان پرتاب و به سوی آنان تیراندازی کرده اند که به زخمی شدن چند نفر از جمله 11 نیروی امنیتی منجر شده است و یک کشور خارجی در پشت این رخدادها قرار دارد.



آل سعود مدل بحرین را برای سرکوب پیاده می کند



یک نویسنده و تحلیلگر سیاسی عربستانی با تاکید بر اینکه ریشه اعتراضات مردمی این کشور تنها مشکلات و بحران داخلی است، تصریح کرد: آل سعود سعی دارد که همانند آل خلیفه با فرافکنی ریشه این اعتراضات را به دخالت خارجی و مسائل طائفه ای نسب دهد.



"حمزه الحسن " اظهار داشت: رسانه های غربی و عربی تاکید می کنند که عربستان با فرافکنی مشکلات خود را به طرفهای خارجی نسبت می دهد.



وی افزود: مقامات عربستان در کمتر از 24 ساعت پس از تظاهرات در شرق این کشور ادعا کردند که توطئه خارجی در کار است؛ از این رو می توان گفت مراحل این توطئه فقط در ذهن مقامات این کشور طراحی شده بود و بی شک رژیم نمی تواند چنین داستانهایی را به خورد مردم جهان دهد.



به گزارش مهر، حمزه الحسن در گفتگو با العالم تاکید کرد: تنها دستاویز رژیم آل سعود استفاده از حربه مسائل طائفه ای است که به وسیله آن توانسته طرفداران خود را به بدنام کردن، ضرب و شتم و وارد کردن اتهام های بی اساس به شیعیان وادار کند.



وی با بیان اینکه "رژیم عربستان همانند کودکی است که اشتباهات خود را به گردن دیگران می اندازد"، این سئوالات را مطرح کرد که چرا هر زمان کسی خواستار استیفای حق خود است، به عنوان مزدور بیگانگان توصیف می شود، چرا همیشه توطئه بیگانگان وجود دارد و چرا این مسئله کاملا داخلی راه حلی ندارد؟



این نویسنده و تحلیلگر سیاسی عربستانی با رد اتهامهای رژیم سعودی علیه ایران گفت : رژیم سعودی در رسانه ها و پایگاههای اجتماعی دست به تبلیغات گسترده ای زده و اوضاع را به گونه ای به تصویر می کشد که گویی ایران سراسر عربستان را اشغال کرده، اما واقعیت این است که تحولات عربستان کاملا داخلی بوده و دلایل آن نیز داخلی است و ارتباطی با هیچ یک ازکشورهای دیگر ندارد.

وی با اشاره به فرافکنی رژیم سعودی برای فرار از مشکلات فعلی و بحران داخلی خود تاکید کرد: رژیم سعودی از نقض حقوق شهروندان و زندانیانی که طی 16 سال گذشته فراموش شده اند و همچنین تیراندازی به غیرنظامیان و بازداشت زنان سخن نمی گوید و علت اعتراضات مردمی خود را به مناقشات منطقه ای نسبت می دهد.