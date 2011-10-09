به گزارش خبرنگار مهر ، این همایش بین المللی از 26 تا 28 مهر ماه با موضوع پست مدرنیسم و تجدید نظر در اندیشه‌های اسلامی و با سخنرانی اساتید دانشگاه های مالزی و دیگر کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.

هدف از اجرای این همایش بین المللی شناسایی روند پست مدرنیسم، شناسایی مباحث نگران کننده ظهور پست مدرنیسم در حوزه اندیشه‌های اسلامی و تدوین راهکارهای مناسب در راستای این نگرانی‌ها عنوان شده است .

بر اساس این گزارش ، دراین همایش اساتیدی از دانشگاه های مالزی ، چین ، فیلیپین ، پاکستان ، آذربایجان و هند مقالات خود را ارایه خواهند داد.

این همایش سه روزه در سالن اصلی اجتماعات موسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی دانشگاه بین المللی اسلامی واقع در کوالالامپور برگزار خواهد شد.